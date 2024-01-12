الإمارات للتعليم المدرسي: 4 محاور لمراجعة درجات الاختبارات المركزية

وضعت أفادت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي 4 محاور لتنظيم عملية مراجعة درجات الاختبارات المركزية وحوكمتها من خلال بناء إطار شامل لمراجعة الدرجات وإعداد ضوابطه وإجراءاته وتشريعاته وفق منظومة تتألف من أربعة محاور هي بيان طلب مراجعة الدرجات، المهام والصلاحيات، مخطط سير العمليات، معايير التقدّم بطلبات مراجعة الدرجات وشروطها، البرمجة الزمنية لاستقبال طلبات مراجعة الدرجات. وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي ترسيخاً للجهود في مجال تطبيق سياسة التقييم المدرسي، وتحقيقاً لمفهوم العدالة، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والنزاهة.

وتسعى المؤسسة من خلال تطبيق المنظومة الجديدة إلى إرساء نظام واضح لآلية مراجعة درجات الاختبارات، فضلاً عن تحقيق المصداقية من خلال تجديد معايير طلب مراجعة الدرجات وترسيخ إجراءاته الواضحة والتي تتماشى مع تشريعات الحكومة الاتحادية وأنظمتها وتطلّعاتها. وحددت المؤسسة معايير التقدّم بطلبات مراجعة الدرجات وشروطها، وهي تشمل طلبات مراجعة الدرجات على تقدير على قرار تقدير درجة التقييم الختامي بنهاية الفصل والإعادة، بحدّ أقصى ثلاث مواد من المجموعة "أ" من المواد الدراسية.

تشمل معايير التقدّم أربع فئات هي الطلبة أصحاب الهمم الذين يخضعون لخطة تربوية "تكييف ومواءمة" أو الذين يخضعون لخطط تربوية فردية حسب كل إعاقة وتشمل الأمراض المزمنة، والطالب المريض ومرافق المريض للعلاج خارج الدولة أو الذي يتلقى العلاج داخل الدولة، وأصحاب الأعذار الطبية، ووفاة قريب من الدرجة الأولى.

ويستثني قرار مراجعة الدرجات ثمانية أنواع من الطلبات هي طلبات مراجعة الدرجات على قرار تقدير درجة التقييم التكويني في مادة أو أكثر من مواد المجموعتين "أ" و "ب" والتي يتم مراجعتها عن طريق إدارة المدرسة مباشرة، وطلبات الترفيع بعد الرسوب، وطلبات منح فرص أخرى لتقديم اختبار الإعادة، وطلبات تعديل النسبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، والاستثناء من حضور الطالب 65% من أيام التمدرس لطلبة الحلقة الأولى من الأول إلى الثالث. وكذلك الطلبات الخاصة بتصنيف الطلبة من ذوي الهمم بعد اعتمادها في نهاية العام الدراسي، والطلبات المقدّمة في أنظمة ومناهج أخرى، وحالات السلوك والغش.