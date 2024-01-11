الجامعة الأمريكية في الشارقة تعزز الفرص المستقبلية والابتكارات الرائدة في التعليم

صنفت الجامعة الأمريكية في الشارقة مؤخرًا من بين أفضل 10 جامعات في العالم العربي حسب تصنيفات "كيو إس" للجامعات في المنطقة العربية لعام 2024 للسنة التاسعة على التوالي. ويعزى هذا التميز إلى نهجها الذي يرتكز على المعرفة الريادية والمشاريع الأكاديمية التي وضعتها الجامعة في قلب التجربة الطلابية. تطبق الجامعة نظامًا تعليميًا يركز على تنمية مهارات التفكير النقدي التحليلي وحل المشكلات والإبداع والمرونة والتواصل، والذي تم تصميمه على غرار أفضل نظم التعليم العالي الأمريكية، مركزًا على الفهم الشامل للتغيرات المستمرة في ظل الاحتياجات العالمية وديناميكيات سوق العمل، والذي يعد الطلبة للنجاح في أي مجال يختارونه.

تصنيفات عالمية ووطنية

حصلت الجامعة الأمريكية في الشارقة حسب أحدث تصنيفات "كيو إس" الجامعية العالمية لعام 2024، على المركز الأول في السمعة التوظيفية لخريجيها لدى أصحاب الأعمال، والمركز الثاني في السمعة الأكاديمية والمركز الثالث في نتائج توظيف خريجيها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعكس هذه التصنيفات رسالة الجامعة بتخريج طلبة موهوبين يتمتعون بتقدير أصحاب العمل في ظل التغيرات المتزايدة في سوق العمل.

تلبية متطلبات الصناعة

تتبنى الجامعة الأمريكية في الشارقة نهجًا تعليميًا يتوافق مع احتياجات الصناعة ومتطلبات سوق العمل، وتُعرف بقوة التعليم فيها المرتكز على المناهج التقدمية والمرافق الحديثة وفرص التدريب الداخلي وبرامج الدراسة في الخارج. فمن خلال الفهم العميق لديناميكيات سوق العمل والتقنيات المتطورة، تعمل الجامعة باستمرار على تحسين برامجها الأكاديمية للبقاء في صدارة المتطلبات المستقبلية. وقد أعلنت الجامعة مؤخرًا عن شراكتها مع مؤسسة عبد الله الغرير لطرح برنامج ماجستير إدارة الأعمال المدمج الذي يتيح للطلبة من جميع أنحاء العالم الدمج بين الدراسة الوجاهية وعبر الإنترنت، مما يعكس التزام الجامعة بالتعليم المبتكر والمتاح للجميع. وقد بدأت الجامعة رسميًا بقبول طلبات الالتحاق بالبرنامج بدءًا من فصل ربيع 2024.

تطرح الجامعة الأمريكية في الشارقة 28 تخصصًا و45 تخصصًا فرعيًا على المستوى الجامعي، و16 برنامج ماجستير و4 برامج دكتوراه جميعها باللغة الإنجليزية عبر كلياتها الأربع: كلية العمارة والفن والتصميم، وكلية الآداب والعلوم، وكلية الهندسة، وكلية إدارة الأعمال. ويؤكد نهجها الشامل على حفاظ الجامعة على الصدارة وإعداد طلبتها لمواجهة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية.

هيئة تدريسية عالمية المستوى

يعكس أعضاء الهيئة التدريسية المستوى العالمي للجامعة الأمريكية في الشارقة ورسالتها التعليمية الديناميكية، فهم يعملون بشكل دؤوب على إشراك الطلبة في البحوث والمشاريع التعاونية الرائدة، مما يعزز مكانة الجامعة كونها ثاني أعلى مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث عدد أعضاء الهيئة التدريسية الدوليين والاقتباسات البحثية لكل عضو من أعضاء الهيئة التدريسية، وفقًا لتصنيفات "كيو إس" الجامعية العالمية لعام 2024.

حياة جامعية نابضة بالحياة

تتميز الجامعة الأمريكية في الشارقة بتقديم تجربة طلابية فريدة نابضة بالحياة في حرمها الجامعي المتنوع ثقافيًا والذي يضم نحو 90 جنسية. توفر هذه البيئة الطلابية المتميزة فرصًا متنوعة للطلبة لمتابعة اهتماماتهم الفردية من خلال المشاركة في الأندية الثقافية والمنظمات الطلابية وبرامج القيادة ومبادرات خدمة المجتمع. وتحتل الجامعة الأمريكية في الشارقة المرتبة الثالثة في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث نسبة الطلبة الدوليين، وفقًا لتصنيفات "كيو إس" الجامعية العالمية لعام 2024، ومن بين أعلى خمس جامعات في العالم بتعدد جنسيات طلبتها حسب تصنيفات مجلة تايمز للجامعات العالمية لعام 2023.

منح ومساعدات مالية

وبما أن رسالة الجامعة الأمريكية في الشارقة هي دعم الأجيال القادمة، فهي تطرح برنامجًا للمنح والمساعدات المالية قائم على الجدارة والاحتياجات يضمن عدم وقوف الظروف المالية لدى الطلبة المؤهلين عائقًا أمام حصولهم على تعليم جامعي عالي الجودة، حيث يحصل كل عام طالبين من أصل ثلاثة على منحة دراسية تساعدهم في استكمال دراستهم الجامعية وتحقيق طموحاتهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في مجتمعاتهم وحول العالم، فضلاً عن توفير الجامعة منح دراسية لطلبة برامج الماجستير والدكتوراه.

لمعرفة المزيد حول برامج الجامعة الأمريكية في الشارقة، انضموا إلينا في اليوم المفتوح يوم 28 يناير 2024. يمكنكم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: openday.aus.edu