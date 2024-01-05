مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تعلن عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2023-2024 لكافة المراحل الدراسية وذلك من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير ولغاية يوم الجمعة الموافق 12 يناير.

وبينت المؤسسة أنها وحسب البرنامج ستبدأ بإعلان نتائج الصف الثاني عشر بتاريخ 9 يناير 2024 على أن يتم إعلان نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر يوم الأربعاء الموافق 10 يناير ونتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن يوم الخميس الموافق 11 يناير فيما سيتم إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024.

وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان الطلبة الحصول على النتائج بحسب التواريخ الواردة في البرنامج بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً فيما بإمكانهم طباعة الشهادات إلكترونياً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة صباحاً بحسب التواريخ الواردة بالبرنامج الزمني كذلك.

و نوهت المؤسسة إلى أنه سيتم تنسيق اجتماعات من قبل المدارس بين أولياء الأمور والمعلمين من أجل مناقشة نتائج أبنائهم وتوضيح مدى تقدمهم في مسيرتهم التعليمية، والعمل على وضع الخطط الكفيلة للارتقاء بمستوى تحصيلهم الأكاديمي من خلال تكامل الأدوار بين المدرسة و أولياء الأمور باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحسين مخرجات منظومة التعليم الوطنية، كما دعت المؤسسة أولياء الأمور إلى ضرورة الاطلاع على سياسية تقييم أداء الطلبة المتاحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.ese.gov.ae بهدف توحيد الجهود بما يخدم تطور الطلبة المعرفي والمهاري.



طلبات مراجعة النتائج

وأتاحت المؤسسة للطلبة وأولياء الأمور آلية لطلب مراجعة النتيجة وذلك من خلال الرابط https://idh.ese.gov.ae/complainحيث بإمكان جميع طلاب المدارس الحكومية في الصفوف من الثالث ولغاية الصف الثاني عشر وكذلك طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة تقديم طلب المراجعة إلكترونياً فقط على قرار تقدير درجة التقييم الختامي التي تشمل درجة اختبار نهاية الفصل وبحد أقصى 3 مواد من مواد المجموعة A