ذوو طلبة يدعون إلى اعتماد «نظام مرن» لتسديد الرسوم الدراسية

بدأت مدارس خاصة في مراسلة ذوي الطلبة للإسراع بإعادة تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل (2024-2025)، بدفع رسوم إعادة التسجيل حتى نهاية فبراير المقبل، ليتسنى لها الإعداد والتجهيز للعام الدراسي الجديد.

وحددت مدارس خاصة شروطاً لتسجيل الطلبة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، أبرزها تسديد جميع الأقساط المتأخرة من الرسوم الدراسية المستحقة للعام الدراسي الجاري أولاً. وأكدت مدارس أخرى - مع فتح باب التسجيل للطلبة الجدد - ضرورة أن يجتاز الطالب المتقدم للتسجيل، المقابلات بنجاح، حتى يستطيع الالتحاق بالدراسة فيها.

ودعا ذوو طلبة تلقوا إخطارات إعادة التسجيل في الفصل الدراسي الثالث، إلى إيجاد وسيلة لتسهيل تسديد الأقساط المدرسية على دفعات مريحة، لا يشعر معها ولي أمر الطالب بأزمة مالية.

وقال إسلام إبراهيم، وعلاء سامي، وجميلة سيف، إنهم تلقوا إخطارات من مدارس أبنائهم، تدعوهم إلى تسديد الأقساط المتبقية من رسوم العام الدراسي الجاري، حتى يتسنى لهم تسجيل أبنائهم خلال الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، للعام الدراسي المقبل (2024-2025).

وأضافوا أن سرعة تسديد الرسوم تضعهم تحت ضغط مالي، خصوصاً إذا كانوا يوزعون أقساط الرسوم الدراسية على فترات أبعد خلال العام الدراسي.

وطالب أولياء أمور الطلبة: فاطمة جمال، وإبراهيم عبدالله، ونوران عماد، المدارس باعتماد نظام مرن لتسديد الرسوم الدراسية، بحيث يكون متعدد الأقساط على مدار العام، حتى يعطيهم فرصة لتدبير الأقساط المستحقة، مضيفين: «يجب أن تقوم المدارس بدورها المجتمعي في دعم أسر الطلبة، وتتيح لهم فرصة كافية لتسديد الرسوم الدراسية بطريقة لا يضطر معها ولي أمر الطالب إلى الاستدانة».

وتابعوا: «تشكّل فكرة التسريع في تسديد الأقساط المتبقية من رسوم العام الدراسي الجاري - حتى يمكن إعادة تسجيل الطلبة - نوعاً من الضغط المالي على الأسر، خصوصاً الأسر التي لديها طالبان أو أكثر».

وتنتهي فترة إجازة الشتاء في 29 من ديسمبر الجاري، لطلبة المدارس الحكومية والخاصة، والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس، وسيبدأ الدوام المدرسي للفصل الدراسي الثاني في الثاني من يناير المقبل.

وأكدت مديرة مدرسة خاصة، فضّلت عدم ذكر اسمها، فتح باب إعادة التسجيل للطلبة الحاليين والتسجيل للطلبة الجدد، خلال الفصل الدراسي الثاني، نظراً لتلقي المدرسة عدداً كبيراً من استفسارات أولياء أمور طلبة حول موعد بدء التسجيل.

وأضافت أن المدرسة توفر نظام إعادة التسجيل ونظام الدفع «أون لاين» لتسهيل عمليات الدفع على أولياء الأمور، حيث يُفتح باب التسجيل وإعادة التسجيل من خلال تعبئة استمارة تحفظ مكاناً للطالب في المدرسة، لافتة إلى أن المدارس أصبحت مواكبة للتطور الذي تشهده الدولة، سواء على مستوى التطور التعليمي أو التوجّه الذكي، الذي أصبح صيغة التعامل مع أولياء الأمور، ومختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وذكرت أنه في حال لم يتمكن أولياء الأمور من إعادة تسجيل أبنائهم أو استكمال التسجيل للعام الدراسي المقبل، من خلال موقع المدرسة لسبب ما، فعليهم إخطار إدارة المدرسة خطياً عن طريق بريد مفصّل لضمان قيام المدرسة بقبولهم وتسجيلهم للعام المقبل، من دون أي تأخير.

ذوو طلبة أكدوا أن المطالبات بسرعة تسديد الرسوم تضعهم تحت ضغط مالي.

إجازة الشتاء تنتهي في 29 ديسمبر الجاري، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في الثاني من يناير المقبل.