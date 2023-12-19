تشكيل مجلس مديري المدارس الخاصة في الشارقة

انتهت هيئة الشارقة للتعليم الخاص من تشكيل مجلس مديري المدارس الخاصة في إمارة الشارقة في دورته الثالثة، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسته رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ورئيس أكاديمية الشارقة للتعليم الدكتورة محدثة الهاشمي، وبحضور مديري المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، حيث تخلل هذا الاجتماع جلسة انتخابية، تم خلالها التصويت لانتخاب 50% من أعضاء المجلس الجديد.

وضم مجلس مديري المدارس الخاصة في تشكيله الجديد كلاً من مدير مدرسة الزهور الخاصة أسماء أبوشيخة، ومدير مدرستنا الثانوية الإنجليزية الخاصة (بنات) أسماء جيلاني، ومدير المدرسة الهندية بالشارقة الدكتور برامود ماهاجان، ومدير مدرسة فيكتوريا الدولية بخورفكان جيمس ستانلي ستيرانس، ومدير مدرسة ويس جرين الدولية الخاصة جيمس ماكدونالد، ومدير مدرسة النور الدولية الخاصة خدوج عيوش، ومدير مدرسة تريم الأميركية الخاصة الدكتور رائد صبحي، ومدير مدرسة الإبداع العلمي الدولية الخاصة سمر مراد.

كما تضمن تشكيل المجلس مدير المدرسة الباكستانية الإسلامية الثانوية سيد نجف علي شاه، ومدير مدرسة الدرة الدولية الدكتور سيمون سعد، ومدير مدرسة منارة الشارقة الخاصة طارق إسماعيل، ومدير مدرسة جيمس ويستمينستر الخاصة فاليري تومبسون، ومدير المدرسة الأميركية للإبداع العلمي الخاصة مجد ماضي، ومدير المدارس الأهلية الخاصة- اليرموك وسام إبراهيم.

وشكلت هيئة الشارقة للتعليم الخاص مجلس مديري المدارس الخاصة كخطوة في سبيل تعزيز العمل المشترك بين الهيئة وهذه المدارس، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات بهدف الارتقاء بمنظومة العمل التربوي والإداري في المدارس الخاصة في الإمارة، وتحسين مخرجاتها الأكاديمية.

وأوضحت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن أبرز مهام المجلس تتمثل في: تدريب طواقم العمل التدريسية والتعليمية للارتقاء بأدائهم وكفاءتهم المهنية، واقتراح حلول مبتكرة لمواجهة أبرز التحديات التربوية والسلوكية التي تواجه المدارس، وعرض ومناقشة التجارب التربوية الناجحة، وتعميم ما يتماشى منها مع استراتيجية هيئة الشارقة للتعليم الخاص على مدارس الإمارة.