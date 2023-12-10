«السوربون أبوظبي» تطلق معهد المحيطات البحثي

أعلنت جامعة السوربون أبوظبي، إطلاق معهد المحيطات، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28».

وقالت مديرة جامعة السوربون أبوظبي، البروفيسورة ناتالي مارسيال براز، خلال مشاركتها، أمس، في مؤتمر «رصد المحيطات مفتاح لتغير المناخ»، إن إطلاق معهد المحيطات يأتي في إطار التزام الجامعة بالإسهام في تطوير أبحاث المحيطات في دولة الإمارات، وتقديم مناهج مستجيبة ومبتكرة لهذا المجال الأساسي من البحث باستخدام البحوث التقليدية والمراصد المعززة.

وأضافت أن إنشاء هذا المعهد البحثي عالمي المستوى في أبوظبي، كمعهد شقيق لمعهد المحيطات في جامعة السوربون في باريس (l’Institut de l'Océan)، يتماشى مع مساعي الجامعة لبناء بحوث متعددة التخصصات وعابرة للحدود وتحقيق التآزر، ما سيكون له تأثير حقيقي وإيجابي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي المنطقة، وعلى الصعيد العالمي.

من جانبه، قال مدير معهد المحيطات التابع لجامعة السوربون باريس، الأميرال كريستوف برازوك، إن المعهد الجديد سيعمل بفضل تطوير ونشر مناهج مكثفة البيانات لمراقبة التنوع البيولوجي والاستخدامات المجتمعية، على إنتاج كمية هائلة من البيانات الجديدة والمتباينة التي ستسهم في تطوير البحث في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتماشى معهد المحيطات مع المبادرات الاستراتيجية للجامعة وأحد أهدافها البحثية الرئيسة، وهو تطوير مركز البحوث البيئية التابع لها، ودعم التزامه بتعزيز الاقتصاد المعرفي في دولة الإمارات.