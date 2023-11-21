اختبارات تجريبية لطلبة الصفوف (5 - 12)

بدأ طلبة المدارس الحكومية، أمس، خوض اختبارات تجريبية، في الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، عبر منصة Swiftassess، وتستمر الاختبارات، التي تسبق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، لثلاثة أيام (تنتهي غداً الأربعاء).

وأكدت الإدارات المدرسية أن الاختبارات التجريبية تأتي في إطار السعي للتأكد من فعالية الشبكة وأنظمة المدارس، واختبار جاهزية فرق المدرسة، ورفع كفاءة الطلاب في التعامل مع صفحة الاختبار الإلكتروني، معتبرة أن تنظيم الاختبارات فرصة لحصر التحديات وحلها، أو رفعها إلى الجهات المعنية قبل الامتحانات الرسمية.

ويتطلب الاختبار حضور الطلاب بأجهزة حاسوب محمولة، وتجنب استخدام الأجهزة اللوحية.

وتشمل الاختبارات مواد دراسية، مثل الدراسات الاجتماعية، للصفوف من الخامس إلى الثامن، ومواد العلوم (الفيزياء والكيمياء والأحياء) للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر في جميع المسارات. وتحدد إدارة المدرسة الفترة الزمنية لأداء الاختبار بما يتناسب مع سير اليوم المدرسي.

من جهة أخرى، وحّدت المؤسسة، وفقاً لدليل «سياسة تقييم أداء الطلبة للكوادر الإدارية والتعليمية ولأولياء الأمور»، المقاييس الوصفية لمستويات أداء الطلبة (سلم تقدير الدرجات)، وهو ما من شأنه تقديم صورة دقيقة لولي الأمر عن المستوى المهاري والتعليمي للطالب، حيث سيتم رصد علامات مواد المجموعة A بالحروف للصفوف من الأول إلى الحادي عشر، أما الصف الثاني عشر فسترصد الدرجة بالحروف والأرقام، فيما ترصد بالحروف فقط لمواد المجموعة B.

وأكدت المؤسسة أن الدليل حدد شروطاً لترفيع الطلبة في الصفوف الأول والثاني والثالث، هي خضوع الطالب لإجراءات التقييم خلال فترة حضوره لفصلين دراسيين على الأقل، إلى جانب حضور ما نسبته 65% من أيام التمدرس أو إجراءات التقييم خلال الفصول الدراسية الثلاثة، أما بشأن الطلبة في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر فينتقل الطالب إلى الصف التالي بشرط اجتياز جميع مواد المجموعة (A) وتحقيق درجة النهاية الصغرى على الأقل بعد امتحان الإعادة.

كما يوضح الدليل الإجراءات الخاصة بتقييم الطلبة أصحاب الهمم في الصف الثاني عشر، الذين يتبعون خطة تربوية فردية «تعديل منهج»، حيث لا يخضع الطالب للاختبارات المركزية، وإنما توضع له اختبارات خاصة من المعلمين الذين شاركوا في إعداد الخطة التربوية الفردية له، سواء في اختبار نهاية الفصل أو اختبار نهاية العام.

وأوضحت المؤسسة أن مادة العلوم الصحية لطلبة الصف الحادي عشر تم نقلها لتصبح ضمن مواد المجموعة B.

. الاختبارات التجريبية تهدف إلى رفع كفاءة الطلاب في التعامل مع صفحة الاختبار الإلكتروني.