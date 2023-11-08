«الإمارات للتعليم» تعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الأول

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من الثالث حتى الـ12، للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

وأوضح التقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ستنطلق يوم 24 من نوفمبر الجاري، في مواد المجموعة (A) التي تضم المواد الأساسية، باستثناء طلبة الصف الـ12 للمسار التطبيقي، الذين سيبدأون امتحاناتهم في 27 الجاري.

فيما سيسلم الطلبة المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (B) في الفترة من 20 إلى 23 من الشهر نفسه. وتضمن دليل الامتحانات ثمانية موجهات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، تضم تطبيق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً للصفين الخامس والتاسع للمسارين (العام والمتقدم) خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً حسب المادة والصف للصفوف من الخامس وحتى الـ12 من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة.

وتضم الموجهات تقديم طلبة الصف الـ12 المسجلين في مدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، ويقدم طلبة الصف الـ12 المسجلين في مدارس التسامح جميع امتحاناتهم وفق توجيهات الفروع المدرسية. وشددت المؤسسة في الموجهات على أهمية التزام الطلبة بالزي المدرسي الرسمي، وحثت الطلبة على إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات.

ويطبق امتحان اللغة الإنجليزية للصف الـ12 كتابياً وإلكترونياً. ويستهل طلبة الصف الـ12، لمختلف المسارات التعليمية (العام والمتقدم والنخبة)، امتحاناتهم يوم 24 من الشهر الجاري، بمادة العلوم الصحية للعام والمتقدم، والأحياء للنخبة، ويؤدي طلبة جميع المسارات امتحان الفيزياء يوم الاثنين 27 من الشهر نفسه، وفي اليوم التالي يؤدي جميع الطلبة اللغة الإنجليزية، وفي 28 يؤدي طلبة المسارات الثلاثة امتحان اللغة العربية، وفي الرابع من ديسمبر، يتقدم الطلبة لامتحان الرياضيات، وفي الخامس من ديسمبر يمتحن الطلبة مادة الدراسات الاجتماعية، وفي السادس من الشهر ذاته يمتحن الطلبة مادة التربية الإسلامية.

ويختتم طلبة الصف الـ12 من المسارات الثلاثة (العام والمتقدم والنخبة) امتحاناتهم بمادة الكيمياء، أما طلبة المسار التطبيقي فيؤدون امتحان العلوم التطبيقية في 27 نوفمبر الجاري، وفي اليوم التالي يؤدي جميع الطلبة مادة اللغة الانجليزية، ويؤدون امتحان اللغة العربية يوم 29 نوفمبر، ويمتحنون في الرابع من ديسمبر مادة الرياضيات التطبيقية، والخامس من الشهر ذاته يمتحنون مادة الدراسات الاجتماعية ويختتمون امتحاناتهم في السادس من ديسمبر بمادة التربية الإسلامية.