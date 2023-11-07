«الإمارات للتعليم» تعتمد جداول نهاية الفصل الدراسي الأول

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من الثالث حتى الثاني عشر، للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

وأوضح التقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ستنطلق يوم الجمعة الموافق 24 من نوفمبر الجاري، في مواد المجموعة (A) التي تضم المواد الأساسية، باستثناء طلبة الصف الثاني عشر للمسار التطبيقي، الذين سيبدأون امتحاناتهم في 27 من الشهر الجاري.



فيما سيسلم الطلبة المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (B) في الفترة من 20 إلى 23 من الشهر نفسه. وتضمن دليل الامتحانات ثمانية موجهات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، تضم تطبيق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقيا والكترونيا للصفين الخامس والتاسع للمسارين ( العام و المتقدم) خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقيا و الكترونيا حسب المادة و الصف للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام و الخاص المطبق لمنهاج الوزارة.



وتضم الموجهات تقديم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين في مدارس التسامح جميع امتحاناتهم وفق توجيهات الفروع المدرسية. وشددت المؤسسة في الموجهات على أهمية التزام الطلبة بالزي المدرسي الرسمي، وحثت الطلبة على إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات،



ويطبق امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر كتابي إلكتروني. ويستهل طلبة الصف الثاني عشر، لمختلف المسارات التعليمية (العام والمتقدم والنخبة)، امتحاناتهم يوم 24 من الشهر الجاري، بمادة العلوم الصحية للعام والمتقدم، والأحياء للنخبة، ويؤدي طلبة جميع المسارات امتحان الفيزياء يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر نفسه، وفي اليوم التالي يؤدي جميع الطلبة اللغة الإنجليزية، وفي 28 يؤدي طلبة المسارات الثلاثة امتحان اللغة العربية، وفي الرابع من ديسمبر، يتقدم الطلبة لامتحان الرياضيات ، و في الخامس من ديسمبر يمتحن الطلبة مادة الدراسات الاجتماعية، وفي السادس من الشهر ذاته يمتحن الطلبة مادة التربية الإسلامية.



ويختتم طلبة الصف الثاني عشر من المسارات الثلاثة (العام و المتقدم و النخبة) امتحاناتهم بمادة الكيمياء أما طلبة المسار التطبيقي فيؤدون امتحان العلوم التطبيقية في 27 نوفمبر الجاري ، وفي اليوم التالي يؤدي جميع الطلبة مادة اللغة الانجليزية، ويؤدون امتحان اللغة العربية يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر نفسه، ويمتحنون في الرابع من ديسمبر مادة الرياضيات التطبيقية، والخامس من الشهر ذاته يمتحنون مادة الدراسات الاجتماعية و يختتمون امتحاناتهم في السادس ديسمبر بمادة التربية الإسلامية.