جامعات إماراتية تسجل حضوراً في 3 تصنيفات دولية

حققت الجامعات الإماراتية نتائج متميزة على مستوى العالم، وفقاً للتصنيفات الدولية والإقليمية المختلفة لمؤسسات التعليم العالي، ما يعكس مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتعليم العالي، ووجهة تعليمية مفضلة للطلبة والأساتذة الأكاديميين.

واستمر تقدم الجامعات الإماراتية في مؤشرات التصنيف العالمي، حيث حلت 11 جامعة إماراتية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، ضمن تصنيف، «كيو إس 2024» و«كواكواريلي سيموند العالمية»، منها جامعتان ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم، كما حلت ست جامعات ضمن أفضل 800 جامعة على مستوى العالم، طبقاً لتصنيف مؤسسة «تايمز» لعام 2024، وانضمت ثلاث جامعات إماراتية في قائمة أفضل جامعات العالم في تصنيف شنغهاي «Arwu»، حيث حلت جامعتا خليفة والإمارات في المركز من 801 – 900، وجامعة الشارقة 901 – 1000.

وضم تصنيف «كيو إس» لعام 2024، جامعة خليفة، وحلت في المركز 230 عالمياً، وجامعة الإمارات العربية المتحدة في المركز 290، الجامعة الأميركية بالشارقة في المركز 364، وجامعة الشارقة 465، وجامعة عجمان 551، والجامعة الكندية في دبي 551، وجامعة أبوظبي 580، والجامعة الأميركية بدبي 601 - 610، وجامعة العين 611 - 620، وجامعة زايد 701 - 710، بالإضافة إلى جامعة دبي ما بين 801 إلى 850، حيث قارن التصنيف الجديد «كيو إس 2024» بين 1499 مؤسسة تعليم عالٍ في 104 دول ومناطق حول العالم.

كما ضم تصنيف تايمز لأفضل جامعات العالم 2024، ست جامعات إماراتية ضمن أفضل 800 جامعة في العالم، منها خمس جامعات ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، وجامعتان ضمن أفضل 300 جامعة، حيث جاءت جامعة أبوظبي في المركز الأول محلياً وعربياً، بعد أن حلت ضمن جامعات المركز 201 و250، تلتها جامعة خليفة في المركز الثاني، حيث جاءت في قائمة الجامعات الواقعة بين 251 و300، وجامعة الإمارات في المركز الثالث، حيث حلت ما بين 301 و350، وجامعة الشارقة في المركز الرابع 351 و400، وجامعة زايد في المركز الخامس 401 إلى 500، وفي المركز السادس الجامعة الأميركية في الشارقة 601 إلى 800. وعلى المستوى الإقليمي، حلت أربع جامعات إماراتية ضمن أفضل 100 جامعة في آسيا، حسب أحدث تصنيف لمؤسسة «تايمز» للتعليم العالي للجامعات الآسيوية، حيث تبوأت جامعة الإمارات المركز 40، فيما حلت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الشارقة في المركزين 45 و45 مكرر، بينما جاءت جامعة أبوظبي في المركز، وعلى المستوى ترتيب الجامعات العربية في تصنيف تايمز 2024، حلت ست جامعات إماراتية ضمن أفضل 20 جامعة عربية تم تصنيفها، حيث جاءت جامعة أبوظبي في المركز الأول عربياً، وجامعة خليفة في المركز الثالث، وجامعة الإمارات في المركز السادس وجامعة الشارقة في المركز السابع، وجامعة زايد في المركز الـ11، والجامعة الأميركية في الشارقة في المركز 18 عربياً. كما حلت ست جامعات إماراتية ضمن أفضل 30 جامعة عربية، وفقاً لتصنيف «كيو إس»، حيث جاءت جامعة خليفة في المركز السادس، وجامعة الإمارات في المركز السابع، وأميركية الشارقة في المركز التاسع، وجامعة الشارقة الـ13، وجامعة أبوظبي الـ18، وجامعة زايد في المركز الـ30، كما جاءت ثلاث جامعات ضمن أفضل 25 جامعة عربية في تصنيف «شنغهاي»، حيث حلت جامعة خليفة في المركز الـ16، وجامعة الإمارات في المركز الـ20، وجامعة الشارقة في المركز الـ25.