ذوو طلبة: الأعمال الإنشائية في مويلح تهدد بعرقلة المرور

شكا ذوو طلبة بمدارس خاصة في الشارقة وجود أعمال إنشائية وتحسينات مرورية في منطقة مويلح التي تضم مدارس خاصة عدة، معربين عن مخاوفهم من إحداث أزمة مرورية مع بدء العام الدراسي، لاسيما في ظل وجود عدد كبير من الحافلات المدرسية والسيارات الخاصة بذوي الطلبة.

ورصدت «الإمارات اليوم» استمرار أعمال الطرق قبيل انطلاق العام الدراسي بيوم واحد، حيث تجرى صيانة الشوارع وتجهيز الطرق المحيطة بمجمع المدارس وإعادة رصفها وتخطيطها.

من جانبها، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن العمل جارٍ على مشروعين لتوسعة وتطوير الطريق الواصل من شارع الشيخ خليفة باتجاه شارع مليحة، وتطوير الطريق الموازي للطريق الرئيس، موضحة أن المشروع يستغرق 90 يوماً، موضحة أن افتتاح الشوارع الرئيسة سيتم الأسبوع الجاري مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتفصيلاً، أبلغ ذوو طلبة «الإمارات اليوم» بوجود أعمال طرق بالقرب من مجمع المدارس بمنطقة مويلح التي تضم مجمع مدارس، وهو الأمر الذي يصعّب عليهم التحرك بالسيارات ويصعّب من الحركة المرورية مع بدء العام الدراسي الجديد، خصوصاً في ظل وجود العشرات من الحافلات المدرسية التي تتحرك بالمنطقة نفسها، ما يؤدي إلى اختناق الحركة المرورية.

وأوضحوا أنه لابد من الانتهاء من تلك الأعمال في أسرع وقت، لاسيما مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، وقيام عدد كبير من أولياء الأمور بتوصيل أبنائهم للمدارس، فضلاً عن تأخير عودة الأبناء للمنازل بعد انتهاء الدوام المدرسي، خصوصاً أن الحافلات تواجه صعوبة في الخروج من المنطقة.

وقال مدير إدارة هندسة المرور في هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، الدكتور محسن بلوان، إن الهيئة بدأت تنفيذ مشاريع عدة لتحسين وتطوير الحركة المرورية في منطقة مويلح، خصوصاً في مجمع المدارس.

وأضاف أن «المشروع الأول تضمن تطوير الطريق الواصل من شارع الشيخ خليفة باتجاه شارع مليحة، ويخدم هذا الطريق تسع مدارس ومركز تسوق، كما أنه يخدم السيارات المتجهة إلى الإمارات المجاورة، أما المشروع الثاني فهو تطوير الطريق الموازي للطريق الرئيس، ويخدم 10 مدارس ومجمعات سكنية، ويعتبر طريقاً رئيساً للوصول إلى غالبية المدارس في منطقة مويلح».

وتابع أن مدة المشروع 90 يوماً، إلا أن الشوارع الرئيسة تقرر افتتاحها الأسبوع الجاري مع بدء العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن المشروع الأول تضمن إضافة حارة مرورية في كل اتجاه، ما يؤدي إلى تحسن في حركة المرور وزيادة السعة المرورية بنسبة لا تقل عن 50%، بالإضافة إلى توفير 525 موقفاً في الاتجاه إلى شارع مليحة و410 مواقف في الاتجاه المعاكس، ومعابر مشاة تكون محكومة بإشارات ضوئية لتحسين حركة الطلاب إلى المدارس.

ولفت إلى أنه في ما يخص المشروع الموازي للطريق الرئيس، فقد تم عمل ازدواجية للطريق إضافة إلى 729 موقفاً في الاتجاهين ومعبرين للمشاة، مضيفاً أن الهيئة ارتأت أن تكون الأعمال خلال الفترة الماضية، وألا يكون هناك عرقلة للحركة المرورية مع بدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً أنه «لن تكون هناك حاجة لطرق بديلة ابتداءً من الأسبوع الجاري».

وأكد بلوان أن هناك مشاريع رئيسة عدة تقوم الهيئة بتنفيذها بالقرب من مجمع المدارس، من ضمنها مشروع التحسينات المرورية في المدينة الجامعية وصيانة طريق مليحة، حيث تقرر الانتهاء من الأعمال الرئيسة في هذه المشاريع مع بداية الأسبوع الجاري حتى لا يكون هناك تأثير على الحركة المرورية مع بدء الدراسة.