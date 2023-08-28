مدارس خاصة تشكّل فرقاً للسلامة

قالت مدارس خاصة إنها شكلت فرقاً للسلامة، تركز دورها على تنفيذ الإجراءات الوقائية خلال استقبال الطلاب لضمان سلامتهم، وانطلاقة العام الدراسي بالصورة المنشودة.

وأكد مالك مدارس الشعلة الخاصة، إبراهيم بركة، أن المدرسة وضعت برنامجاً متكاملاً، استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد، حددت فيه مجموعة من الإرشادات، شملت توفير عوامل السلامة للطلبة، لوقايتهم من أي عدوى مرضية، فضلاً عن إتمام تجهيزات الفصول وترتيب إجراءات الاشتراك في الحافلات.

وقالت مديرة مدرسة الكمال بالشارقة، فاطمة أبومويس، إن فريق السلامة اتخذ الاحتياطات الطبية اللازمة، وعمل على توفير الأدوية حسب توجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد مدير مدرسة ريتش البريطانية، كريج هالسال، الانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، فضلاً عن اعتماد خطة للتطوير المهني للموظفين.

وقال مدير مدرسة المعرفة الدولية، سامر سرحان، إن المدرسة واجهت بعض التحديات نتيجة العاصفة التي شهدتها المنطقة في الأيام الأخيرة، إذ تسببت في أضرار مادية كبيرة.

وأضاف أن رؤساء الأقسام عملوا على قدم وساق حتى تكون البرامج جاهزة والبيئة الصفية مثالية لاستقبال الطلاب، وهو ما أتاح لنا تجاوز التحديات.