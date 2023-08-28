86 طالبة إماراتية في مدرسة 42 أبوظبي للبرمجة

كشفت مدرسة 42 أبوظبي للبرمجة، أن إجمالي عدد الطالبات الإماراتيات في المدرسة يبلغ 86 طالبة بنسبة 56.5% من مجموع الطلبة الإماراتيين.

وقالت رئيس شؤون الطلبة والخدمات العامة بالإنابة في مدرسة 42 أبوظبي للبرمجة، إيمان المرزوقي: «نواصل في 42 أبوظبي التزامنا بالعمل على توفير الفرص المتكافئة للنساء الإماراتيات لتعلم البرمجة واكتساب مهارات تقنية جديدة من شأنها تعزيز خبراتهن، عبر تقديم الدعم لتمكين المرأة في القطاع الرقمي والتكنولوجي للمساهمة في دعم رؤية أبوظبي ومستهدفاتها الاستراتيجية لبناء جيل الكفاءات النسائية الإماراتية اللاتي يتمتعن بالمهارات الرقمية وروح التعاون التي من شأنها تمكينهن من مواكبة المستقبل بمختلف متطلباته وريادة المستقبل الرقمي للإمارة، وعليه فإننا نشجع جميع الإماراتيات ممن لديهن الشغف والتحدي للانضمام إلى المدرسة لخوض تجربة تعليمية استثنائية في عالم البرمجة».

وتجسد مدرسة البرمجة 42 أبوظبي، التي تأسست عام 2020، نوعاً جديداً من مدارس البرمجة الحديثة والمبتكرة، وتعدُّ إحدى مبادرات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، التي تهدف إلى دعم جهود التنمية المتواصلة في أبوظبي عبر توظيف استثمارات متعددة الجوانب لتطوير الأعمال والابتكار والأفراد.