523 مدرسة حكومية تستقبل 290 ألف طالب

تستعد 523 مدرسة حكومية على مستوى الدولة، لاستقبال أكثر من 290 ألف طالب وطالبة، فيما يستهلّ 23 ألفاً و492 كادراً تربوياً دوامهم المدرسي، في أول أيام العام الدراسي الجديد (2023-2024).

وأكدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، أن «فرق المؤسسة بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية، بهدف تهيئة بيئة مدرسية مثالية ومتطورة لاستقبال الطلبة، مع توفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ الخطط التربوية لهذا العام»، مشددة على أن «المؤسسة ستواصل جهودها للارتقاء بالمنظومة التعليمية لتحقيق تطلعات الدولة».

ودعت الطلبة إلى مواصلة المسيرة التعليمية بجد وعزيمة ومثابرة، لتحقيق طموحات القيادة، وتطلعاتها لهم، باعتبارهم رهان الدولة للمستقبل، مشيدة بالدور الكبير لأولياء الأمور، باعتبارهم شريكاً رئيساً في دعم الجهود المبذولة لاستدامة تطور قطاع التعليم الحكومي.

بدوره، أكد المدير العام للمؤسسة، المهندس محمد القاسم، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لانطلاق عام دراسي استثنائي، لافتاً إلى تشكيل فرق عمل ولجان من المتخصصين لمتابعة سير العملية التعليمية، وفق ما هو مخطط لها خلال أول أيام الدراسة، وتنظيم برنامج الأنشطة والفعاليات التربوية للطلبة لمساعدتهم في الأيام الأولى للدراسة، وتحفيزهم على تحقيق أهدافهم وشغفهم المعرفي، لتلبية طموحاتهم خلال مسيرتهم التعليمية.

كما أكد أهمية تكاتف أطراف الميدان التربوي وأداء كل منها دوره على أكمل وجه، والبناء على المكتسبات والإنجازات التي تم تحقيقها، بهدف استدامة العملية التطويرية لمنظومة التعليم الوطني، مشدداً على دور القيادات المدرسية والكوادر التربوية في تلبية المتطلبات اللازمة لحصول الطلبة على تعليم ذي جودة عالية، وتزويدهم بالمهارات المعرفية، وصقل مواهبهم لإعدادهم للمستقبل.

وقالت المديرة التنفيذية للقطاع المدرسي بالإنابة في المؤسسة، حصة أحمد رشيد، في مؤتمر صحافي نظمته المؤسسة، أخيراً، إن المدارس الحكومية أحكمت استعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد من النواحي كافة، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية تتابع باستمرار جاهزية المدارس واحتياجاتها، فضلاً عن سير العملية التعليمية، من أجل ضمان سلاسة الدراسة.

وأوضحت أن العام الدراسي انطلق باستقبال أكثر من 23 ألف معلم وقيادي ووظائف داعمة، بعد انتهاء أسبوع التدريب التطويري لهذه الفئات، الذي هدف إلى تزويد المعلمين بأدوات ومهارات تمكّنهم من استقبال الطلبة منذ اليوم الأول، وهناك خطط محكمة على مستوى المدرسة وإدارات المدارس لاستقبال الطلبة من خلال أنشطة مقننة تتناسب مع مختلف المراحل الدراسية.

ولفتت أن المؤسسة ماضية في برامجها التدريبية من خلال مجتمعات التعلم المهنية على مدار العام الدراسي، مؤكدة التركيز على مؤتمر «كوب 28» من خلال دورات مكثفة وفعاليات ومسابقات.

وحرصت إدارات مدارس حكومية على تفعيل قنواتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعمّمت من خلالها الجداول المدرسية ومواعيد بدء ونهاية اليوم الدراسي، وقوائم توزيع الطلبة على الصفوف والشعب، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بشكل منظم من اليوم الأول، إلى جانب وضع برامج مفتوحة لاستقبال الطلبة وأولياء أمورهم خلال اليوم الأول.

وأكد مديرو مدارس حكومية جاهزية مدارسهم لاستقبال الطلبة لبدء العام الدراسي الجديد، من ناحية الصيانة، واكتمال عدد الكوادر التربوية. وأضافوا أن الكتب المدرسية للفصل الدراسي الأول، متوافرة في المدارس.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أفادت بأنها طبعت أكثر من 10 ملايين نسخة من كتب المناهج الدراسية لجميع مراحل التعليم العام.

وأكدت جاهزية المدارس الحكومية لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد، وسيتم توزيع 3600 جهاز حاسوب على الطلبة، وفقاً لآلية التوزيع المرتبطة بتنقل الطلبة بين المراحل الدراسية الثلاث، إلى جانب تزويد المدارس الحكومية بـ2187 جهاز عرض تفاعلي، لاستخدامها في مختلف المواد الدراسية.

من جهة أخرى، اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فعاليات العودة للمدارس للعام الدراسي الجديد، بما فيها نظام الحصص الدراسية، ومواعيد حضور الطلبة وانصرافهم في جميع الحلقات الدراسية ورياض الأطفال.

ومنحت إدارات المدارس الصلاحية لتنظيم العودة التدريجية للمراحل الدراسية، من خلال تحديد المرحلة التي تباشر العودة وفق واقع المدرسة، بما يدعم فعاليات العودة للمدارس في مرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى.

وشدد دليل فعاليات العودة للمدارس على تخصيص فعاليات متنوعة ترفع جاهزية الطالب، وتوفير برامج خاصة لطلاب الصفوف (المستوى الأول روضة والصف الأول والخامس والتاسع)، وأولياء أمورهم، لأنها تعتبر بداية مرحلة دراسية جديدة، فضلاً عن تخصيص يوم الجمعة يوماً مفتوحاً لأولياء الأمور.

وتضمن الدليل مواعيد حضور الطلاب وانصرافهم، محدداً مواعيد رياض الأطفال من الثامنة حتى 11 صباحاً طوال أيام الأسبوع، أما الحلقة الأولى من الصف الأول حتى الرابع، فلها توقيتان، الأول يبدأ من 7:15 وينتهي 11:10 من الإثنين حتى الخميس، أما يوم الجمعة فمن 7:15 حتى 11 صباحاً، والموعد الثاني من الثامنة صباحاً حتى 11:55، ويوم الجمعة من الثامنة حتى 11:45. أما الحلقتان الثانية والثانوية من الصف الخامس حتى الثاني عشر، فيبدأ دوام البنين من 7:15 حتى 12 من الإثنين حتى الخميس، أما يوم الجمعة فيكون الدوام من 7:15 حتى 10:45، في حين يبدأ دوام البنات من الثامنة حتى 12:45 من الإثنين حتى الخميس، ويكون دوام يوم الجمعة من الثامنة حتى 11:30.

• 10 ملايين نسخة من كتب المناهج الدراسية طبعتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.