12 مدرسة خاصة وشراكات جديدة تفتح أبوابها في أبوظبي

كشفت دائرة التعليم والمعرفة أن العام الدراسي الجديد سيشهد افتتاح 12 مدرسة خاصة ومدرسة شراكات جديدة في أبوظبي بإجمالي طاقة استيعابية تقدر بأكثر 15 ألف مقعد دراسي في العام الأول لها، ما سيدعم منظومة التعليم المدرسي الخاص في الإمارة ويوفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات الطلبة.

وأكدت الدائرة سعيها إلى بناء منظومة تعليمية ذات جودة عالية في الإمارة تقوم على تشجيع الابتكار والتميز وتسهم في إعداد الطلبة لمواجهة التحديات المستقبلية من خلال برامج ومبادرات ولوائح ترتقي بالعملية التعليمية ومخرجاتها من مرحلة الروضة حتى انتهاء المرحلة الثانوية.

وأبلغت الدائرة «الإمارات اليوم» أن إجمالي عدد المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية والحضانات التي ستستقبل الطلبة خلال العام الأكاديمي الجديد يبلغ 215 مدرسة خاصة و38 شراكات، و206 حضانات، فيما يبلغ إجمالي عدد الطلبة نحو 262 ألفاً و403 طلاب في المدارس الخاصة، و49 ألفاً و533 طالباً في مدارس الشراكات التعليمية.

وذكرت أن الكادر التعليمي في المدارس هذا العام يتجاوز 16 ألف معلم ومعلمة في المدارس الخاصة و3500 في مدارس الشراكات التعليمية.

وأشارت الدائرة إلى أن المدارس الجديدة التي ستفتح أبوابها مع بداية العام الدراسي، خمس مدارس خاصة (مدرسة واحدة ستقدم المنهاج البريطاني، ومدرستان ستقدمان المنهاج الأمريكي، ومدرستان ستقدمان منهاج وزارة التربية والتعليم). وسبع مدارس شراكات تعليمية، تستقبل فقط الطلبة من مدارس الشراكات التعليمية الأخرى.

وأكدت الدائرة أن مدارس الشراكات الجديدة تعمل على توفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية لطلبة المدارس في جميع المراحل الدراسية، بدءاً من الروضة حتى الثانوية العامة. كما تسهم في استقطاب المزيد من الكفاءات الإماراتية للعمل في قطاع التعليم، مشيرة إلى أن منهاج مدارس الشراكات التعليمية يشمل المواد الرئيسة مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، علاوةً على اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية وفق منهاج وزارة التربية والتعليم، والعديد من الأنشطة اللاصفية مثل التربية البدنية والسباحة وغيرها.