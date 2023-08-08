جامعة أبوظبي ضمن أفضل جامعات تعتمدها الكويت في 9 تخصصات أكاديمية

دخلت جامعة أبوظبي مؤخراً قائمة أفضل الجامعات المُوصى بها من قبل "الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم" في دولة الكويت، وذلك لتسعة تخصصات في مرحلة البكالوريوس يمكن للطلبة الكويتيين اللالتحاق بها.

وتشمل تخصصات البكالوريوس التسعة المعتمدة: إدارة الأعمال، والهندسة المدنية، وتكنولوجيا المعلومات، وهندسة الحاسوب، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية، إضافة الى العمارة، والصحة العامة.

ويأتي الاعتراف تأكيداً لمكانة جامعة أبوظبي في الحفاظ على أعلى معايير الجودة الأكاديمية وتأكيداً لالتزامها بتلبية الاحتياجات التعليمية المتنوعة لطلبتها الإقليميين والدوليين؛ إذ ستفسح هذه الخطوة المجال أمام الطلبة الكويتيين للدراسة في الجامعة والاستفادة من الفرص التعليمية الفريدة التي تزخر بها.

وينسجم هذا الاعتراف مع الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات، الرامية إلى تقديم برامج أكاديمية رفيعة المستوى ومعتمدة دولياً، وتوفير فرص حقيقية للبحث العلمي تُسهم في تعزيز الابتكار وتحفيز التفكير الإبداعي بين مجتمعها من الطلبة والهيئة التدريسية.

وتوفر بيئة تعليمية غنية للطلبة من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز أكاديمي وثقافي رائد.

وقال البروفيسور غسان عواد مدير جامعة أبوظبي، إن هذه التوصية تتزامن مع الإنجاز الذي حققته الجامعة أخيراً بحصولها على التصنيف الأول على مستوى دولة الإمارات لتميز التدريس وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية، وكذلك تصنيفها كثاني أفضل جامعة لتميز التدريس في المنطقة وفقاً لـ"تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2023".

وأضاف: "يحظى التعليم العالي في دولة الإمارات بسمعة عالمية رائدة نظراً لجودته ومستواه العالي ويرجع الفضل في ذلك إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتطور منظومة التعليم والارتقاء بمخرجاته لتحتل الإمارات مكانتها بين الأمم المتقدمة والمجتمعات المزدهرة، وإلى تفاني أعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين يحرصون دائماً على تبني أحدث أساليب التدريس والبحث والمشاركة المجتمعية.

