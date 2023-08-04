«الإمارات للتعليم» تعلن التقويم المدرسي للعام الدراسي الجديد

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن 28 من أغسطس الجاري موعد بدء دوام الطلبة في جميع المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية، للعام الدراسي المقبل، فيما ستبدأ الكوادر التعليمية والإدارية والفنية دوامها المدرسي في 21 من الشهر نفسه.

وأوضحت المؤسسة في دليل «التقويم الأكاديمي للمدارس الحكومية 2023-2024»، أن الفترة بين 21 و25 أغسطس سيخضع المعلمون لدورة في التطوير المهني.

وبيّن التقويم أن الفصل الدراسي الأول الذي سينطلق في 21 أغسطس بدوام الكوادر التعليمية والإدارية والمهنية، سيتضمن نافذة للاختبار المعياري للغة العربية بين 27 و29 من أكتوبر المقبل، ونافذة لاختبار MAP Growth، في الفترة بين 25 من سبتمبر حتى السادس من أكتوبر المقبل، فيما ستكون إجازة الطلبة (إجازة الشتاء) بين الـ11 والـ29 من ديسمبر، وإجازة الكادرين التعليمي والإداري بين الـ18 والـ29 من الشهر نفسه.

وسيكون الاختبار التجريبي وامتحانات مواد المجموعة (B) في الفترة بين 20 و24 من نوفمبر المقبل، فيما ستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الفترة بين 27 و29 نوفمبر، ثم يتم استئناف الامتحانات يوم الرابع من ديسمبر حتى الثامن من الشهر نفسه، حيث يتخللها إجازة يومي الشهيد والوطني (1 - 3 ديسمبر).

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني بدوام الكوادر التعليمية والإدارية والفنية والطلبة في الثاني من يناير 2024، وسيكون تحليل نتائج الفصل الدراسي الأول وإصدارها في الفترة بين الثامن والـ12 من الشهر نفسه، وستُجرى الاختبارات التجريبية وامتحانات المجموعة (B) في الفترة بين الرابع والثامن من مارس 2024، وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في الفترة بين 13 و22 من الشهر نفسه، وستبدأ إجازة الربيع للطلبة في الفترة من 25 من مارس 2024 حتى 12 من أبريل 2024، يتخللها إجازة الربيع للكوادر التعليمية والإدارية والفنية في الفترة (من 1 إلى 12 أبريل).

وبيّن التقويم أن الفصل الدراسي الثالث سينطلق بدوام الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في 15 من أبريل 2024، وسيكون تحليل نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني وإعلان النتائج في الفترة من 22 حتى 26 من الشهر نفسه، وستُجرى امتحانات مواد المجموعة (B) والاختبار التجريبي في الفترة من 29 من مايو 2024 حتى الرابع من يونيو 2024، فيما ستُجرى الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثالث وللعام الدراسي في الفترة من الخامس حتى الـ14 من الشهر نفسه (يونيو).

وسيكون إعلان نتائج نهاية العام الدراسي الجديد (2023 - 2024) في الخامس من يوليو 2024، وستبدأ إجازة الصيف في 15 من الشهر نفسه.

وذكر التقويم أن عدد الأسابيع في العام الدراسي المقبل 38 أسبوعاً، تتوزّع على 15 أسبوعاً في الفصل الدراسي الأول، و12 أسبوعاً في الفصل الدراسي الثاني، و11 أسبوعاً في الفصل الدراسي الثالث، وعدد أيام التمدرس في العام الدراسي المقبل 185 يوماً، بواقع 73 يوماً في الفصل الدراسي الأول، و59 يوماً في الفصل الدراسي الثاني، و53 يوماً في الفصل الدراسي الثالث.

من جهة أخرى، أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن توافر الزي المدرسي للعام الدراسي 2023-2024، للمدارس الحكومية، والذي يتم توزيعه حالياً عبر نحو 50 منفذ بيع تابعة لمجموعة اللولو هايبرماركت الموزعة في مختلف مناطق الدولة أو عبر الموقع الإلكتروني التابع للمجموعة.

ووفرت المؤسسة «باركود» يمكن للطالب أو ولي أمره، مسح الرمز وشراء الزي المدرسي إلكترونياً. ووضعت المؤسسة ضوابط عدة للزي المدرسي والمظهر الخارجي للطلبة أثناء الدوام المدرسي، أبرزها أنه يتوجب على جميع الطلبة ارتداء الزي المدرسي وفق التصميم المعتمد لكل حلقة، ولابد من الحرص على ارتداء الزي المدرسي بمظهره الأنيق والمرتب والنظيف.

كما يجب على طالبات الحلقة الثالثة تغطية الرأس بارتداء «شيلة سوداء» مع الزي المدرسي وفق التصميم المعتمد، ويجب على الطلاب ارتداء ملابس بيضاء أسفل «الكندورة» الإماراتية مع التزامهم بارتداء «العصامة» مع حذاء رسمي أو رياضي.

الإجازات الرسمية

أوضح التقويم أن الفصل الدراسي الأول يتضمن عدداً من الإجازات الرسمية، هي إجازة المولد النبوي يوم 29 من سبتمبر المقبل، ويوم الشهيد واليوم الوطني لمدة ثلاثة أيام (من 1 إلى 3 ديسمبر)، ثم إجازة الشتاء للطلبة والمعلمين.

• الزي المدرسي للعام الجديد للمدارس الحكومية متوافر حالياً عبر 50 منفذ بيع.

• إعلان نتائج نهاية العام الدراسي الجديد في الخامس من يوليو 2024، وستبدأ إجازة الصيف في 15 من الشهر نفسه.