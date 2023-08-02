اعتماد 2005 منح دراسية في جامعات الشارقة والأميركية وخورفكان وكلباء

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، 1600 منحة دراسية لطلبة البكالوريوس في جامعة الشارقة والجامعة الأميركية بالشارقة للعام الدراسي 2024/2023 في مختلف التخصصات والبرامج العلمية المطروحة في الجامعتين.

كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة 305 منح دراسية (للطلاب والطالبات) بجامعة خورفكان، منهم 70 طالباً من مدينة كلباء، سيتم نقلهم (مع منحهم) إلى جامعة كلباء، وفق متطلبات الدراسة، و100 منحة دراسية للطلاب والطالبات في جامعة كلباء، والباب لايزال مفتوحاً لتلقي الطلبات.

ويأتي اعتماد المنح الدراسية امتداداً لحرص سموه على تمكين الطلبة من تلقي أحدث أدوات المعرفة، والنهوض بنوعية التعليم، والارتقاء بمخرجاته لأفضل المستويات.