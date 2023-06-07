بسبب "المخالفات وضعف المستوى".. الفلاسي: إغلاق 18 مؤسسة تعليم عالٍ في الدولة

أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد عبد الله بالهول الفلاسي، أن كافة بنود وأحكام قانون التعليم العالي تسري على كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة سواءً كانت اتحادية أو محلية، موضحاً أن هناك مواد تمت إضافتها في القانون تُعنى بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية، لأسباب متعلقة بالحوكمة، وإعطاء استقلالية أكبر لمجلس أمناء هذه المؤسسات، مثلما هو متبع في مختلف أنحاء العالم.

وقال الفلاسي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة صباح اليوم: "هناك نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي بالدولة، ووفقاً للتصنيفات العالمية، فبعد أن كانت هناك 3 جامعات إماراتية فقط بين أفضل 1000 جامعة في العالم، أصبح لدينا 11 جامعة حالياً بين أفضل 1000 جامعة عالمياً، وذلك يرجع للاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها الوزارة لتطوير جودة التعليم".

وكشف الوزير أن الوزارة اتخذت قرارات بإغلاق 18 مؤسسة تعليم عالي في الدولة، لأسباب ترجع لارتكاب مخالفات أو لضعف المستوى، مع إعطاء بعضها مهلة لتعديل الوضع والتطوير، مؤكداً أنه قبل إطلاق الاستراتيجية التطويرية للوزارة كان معدل إغلاق المؤسسات التعليمية المخالفة والضعيفة محدوداً، ولكن الآن يتم التعامل بشكل سريع وممنهج مع المؤسسات التي عليها أي ملاحظات.