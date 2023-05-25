«الإمارات للتعليم» تؤهل الطلبة للامتحانات بأكاديمية رقمية

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إطلاق المرحلة الثالثة من «أكاديمية تمكين الرقمية»، لتمكين الطلبة من الاستعداد والتدريب الجيّد لاختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري، التي تنطلق في يونيو المقبل.

ويأتي ذلك تنفيذاً لخطة دعم الطلبة وتمكينهم من المهارات الأساسية المستهدفة لرفع مستواهم التحصيلي. ويقدّم برنامج «تمكين» الدعم الأكاديمي للطلبة ذوي الأداء المتدني، ويستهدف المهارات الأساسية التي يفتقدها الطلبة في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، والتي تم تحديدها من خلال نتائج اختبارات الفصلين الأول والثاني. وتُنفّذ البرنامجَ مدارسُ التعليم العام الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

ويكون التدريس في أكاديمية تمكين طوال أيام الأسبوع حسب الجدول المعتمد من قبل المؤسسة، والمرسل في دليل أولياء الأمور الصادر عن المؤسسة مؤخراً، وانطلقت الدروس في الـ24 من الشهر الجاري وتستمر حتى 16 من يونيو المقبل لمختلف الصفوف الدراسية، وتستهدف المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم والمنهاج المتكامل، والفيزياء والكيمياء والأحياء، واللغتين العربية والإنجليزية، والعلوم الصحية. ودعت المؤسسة الإدارات المدرسية إلى إعلام الطلاب جميعهم للمشاركة في «أكاديمية تمكين الرقمية».

ولفتت إلى أن البرنامج يستهدف كل الطلبة، ويُعدهم للاختبارات المقبلة، بهدف تأمين فترة امتحانات مقبلة مريحة لهم تدعم جودة حياتهم وترفع كفاءة أدائهم، وكذلك دعوة أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم على الاستفادة من هذا الدعم.

من جهة أخرى، أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن امتحان الإعادة متاح للطالب مرة واحدة فقط، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة لامتحانات الإعادة للعام الدراسي الجاري 2022-2023، المقررة في الفترة 6-12 يوليو المقبل. وأفادت المؤسسة بأن الطالب يبقى لإعادة الصف في حال لم يجتز أي مادة دراسية من مواد المجموعة A في امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، إذ إن فرصة الإعادة متاحة مرة واحدة للطالب، موضحة أن النهاية الكبرى للمجموعة A التي تضم مواد اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والاجتماعيات، 100 درجة، والصغرى 60 درجة، أما النهاية الكبرى للمجموعة B فتقرر لها 100 درجة، ولا توجد لها نهاية صغرى.

وأوضحت أن المستهدفين هم طلبة 4-12، الذين لم يتمكنوا من تحقيق النهاية الصغرى في أي مادة من مواد «A» في نهاية الفصل الثالث للعام الدراسي الجاري، إذ يمنح الطالب في امتحان الإعادة درجة النهاية الصغرى حتى لو كانت الدرجة التي حصل عليها تفوق «الصغرى»، وتضاف درجة المادة إلى المجموع الكلي والمعدل العام لطلبة الـ12، ولا يتجاوز مجموع درجات الطالب مجموع النهاية الصغرى للمادة.