مدارس دبي والشارقة تتخطى المعدل العالمي في «تقدم القراءة»

كشفت نتائج المشاركة الثالثة لإمارة دبي في الدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة (PIRLS 2021) التي كشف عنها، أخيراً، عن تحقيق طلبة المدارس الخاصة في دبي معدل نقاط بلغ 566 نقطة، ما يفوق المعدل العالمي المعتمد من الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي - الجهة التي تتولى تنفيذ التقييم الدولي - والبالغ 500 نقطة، لتحتل بذلك المرتبة السادسة عالمياً بحسب نتائج التقييم الدولي الذي شاركت فيه نحو 61 دولة ومدينة عالمية.

كما حققت المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، وفقاً لنتائج الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم، 519 نقطة متجاوزة المعدل العالمي المحُدد بـ500.

وتقارب نتائج المدارس الخاصة في الشارقة معدلات الدراسة في دول مثل ألمانيا وفرنسا.

وتفصيلاً، سجّلت دولة الإمارات أعلى معدل مقارنة بالدول العربية، من خلال مشاركة 663 مدرسة حكومية وخاصة في الدراسة تمثل الدولة.

وسجلت المدارس الخاصة في دبي تحسناً ملحوظاً في أداء طلبتها مقارنة بدورة عام 2016 بمعدل بلغ 39 نقطة، وبمعدل 76 نقطة مقارنة بالمشاركة الأولى لدبي في دورة عام 2011.

وحقق 27% من طلبة المدارس الخاصة مستويات إنجاز ضمن المستوى الدولي المتقدم في التقييم الدولي مقارنة بنسبة 12% في دورة عام 2016.

وحققت المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج البريطاني أفضل أداء بمعدل نقاط بلغ 588 نقطة، يليها المدارس الخاصة التي تطبق منهاج البكالوريا الدولية بواقع 583 نقطة.

وقال مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الدكتور عبدالله الكرم، إن «النتائج تجسد واقع مدارسنا وتوفيرها جودة تعليم وتعلم لطلبتنا بمعايير عالمية، كما تُعد دليلاً على نجاح الكيفية التي عملت بها القيادات المدرسية والمعلمون والطلبة وأولياء أمورهم معاً للتغلب على التحديات الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) لاسيما في أثناء تنفيذ هذه الدراسة الدولية». وتابع: «نحن ممتنون لكل فرد في المجتمع التعليمي في المدارس الخاصة، لدوره الإيجابي في تعزيز تنافسية منظومة التعليم الخاص في دبي، والتأكيد على أن التعليم في دبي يمضي بخطى ثابتة ليكون بين الأفضل في العالم».

وأظهرت نتائج التحليل المنهجي لأداء طلبة المدارس الخاصة في دراسة PIRLS تبعاً لتصنيف الرقابة المدرسية في الهيئة، أن الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في مدارس خاصة ضمن فئة «جيد» أو أفضل بحسب تصنيفات الرقابة المدرسية في الهيئة، حققوا معدلات تفوق أقرانهم في دبي من جهة، والمعدل العالمي الذي حددته الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي بـ500 نقطة من جهة أخرى.

وحققت المدارس الخاصة ضمن فئة «متميز» معدلاً بلغ 631 نقطة، فيما سجلت المدارس الخاصة ضمن فئة «جيد جداً» معدلاً بلغ 588 نقطة، وحققت المدارس ضمن فئة «جيد» معدل 564 نقطة، والمدارس الخاصة ضمن فئة «مقبول» 519 نقطة.

ووفقاً للمدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في الهيئة فاطمة إبراهيم بالرهيف، فإن نتائج الدراسة الدولية مطابقة لنتائج الرقابة المدرسية، حيث أظهرت المدارس الخاصة ضمن فئة متميز وجيد جداً أداء يفوق المعدل العالمي، ونحن فخورون بما أظهره مجتمعنا المدرسي من تفانٍ والتزام لدعم طلبتنا خلال جائحة «كوفيد-19»، والتأكيد على قدرة منظومة التعليم الخاص على توفير تجربة تعليم وتعلم للطلبة جميعهم بجودة عالية في مختلف الظروف والأحوال.

وتركز الدراسة، التي تعقد كل خمس سنوات، على قياس مستوى تقدم طلبة الصف الرابع في اكتساب مهارات القراءة والمهارات اللغوية الأساسية.

كما تتيح الاستبانات التي شارك فيها الطلبة وأولياء الأمور ومقدمو الرعاية للطلبة فهماً للظروف المحيطة بالطلبة، ومن بينها بيانات ذات علاقة بخبرات التعلم المبكر لديهم.

واستناداً إلى نتائج تقييم الدراسة الدولية، فقد حققت المدارس الخاصة بإمارة الشارقة، 519 نقطة متجاوزة المعدل العالمي المحُدد بـ500.

وخلال فترة إجراء الدراسة عام 2021 شارك 2823 طالباً وطالبة من 64 مدرسة خاصة من أصل 118 مدرسة خاصة في الشارقة، ما يشكّل 54% من إجمالي مدارس الإمارة الخاصة.

ومقارنة بآخر دراسة، فقد تضاعفت مشاركة المدارس الخاصة بالشارقة، حيث شاركت 32 مدرسة فقط عام 2016.

وتمثل العينة التي تم اختيارها في المدارس الخاصة بالإمارة (2823 طالباً وطالبة) خمسة مناهج، هي الأسترالي والهندي والأميركي والبريطاني ووزارة التربية والتعليم، منها 34% من الطلاب المواطنين و66% من الطلاب المقيمين، بنسبة متساوية بين الذكور والإناث.

وسجلت ثلاث مدارس 600 نقطة أو أعلى، وحصلت 36 مدرسة خاصة على معدل أعلى من المتوسط العالمي (500 نقطة)، منها 14 مدرسة تصنف في المستوى العالي (معدل أعلى من 550)، بينما حصلت 31 مدرسة على مستوى متوسط (بين 475 إلى 550) حسب مستوى قياس الأداء في الدراسة، وبتصنيف النتائج حسب المناهج، تصدرت المدارس ذات المنهاج البريطاني والهندي والأسترالي النتائج بمعدلات تزيد أو تقارن بالمتوسط العالمي 500.

وتعتبر الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم «بيرلز» دراسة مقننة دولية، تعقد كل خمس سنوات منذ عام 2005، وتشرف عليها المنظمة الدولية لتقييم التحصيل المدرسي «IEA» لتقييم أداء طلبة الصف الرابع من خلال عينة عشوائية من المدارس، ويتم قياس الأداء وفق أربعة مستويات: المتقدم والعالي والمتوسط والمنخفض.

ومن الجدير بالذكر أن إمارة الشارقة ستشارك كإمارة معيارية خلال الدورة المقبلة للاختبارات الدولية، وسيخضع كل طلبة المدارس الخاصة في الإمارة للاختبار.

وتقوم الدراسة على أساس المقارنة بين الدول المشاركة في تقييم قدرة طلاب الصف الرابع في مهارات القراءة بلغتهم الأم، وتم اختيار هذا المستوى الدراسي باعتباره نقطة تحول مهمة في نمو الطفل كقارئ، حيث يكون الأطفال قد تعلموا القراءة في هذه الفترة العمرية، إذ يؤدي أي قصور في فهمهم للنصوص التحريرية في هذه المرحلة إلى تأثير سلبي في أدائهم في معظم المواد الدراسية الأخرى.

وتستند «بيرلز» إلى إطار شامل يستدعي قياس مدى فهم الطلاب لعدد كبير من النصوص المتنوعة، حيث يقيس اختبار قراءة النص الأدبي «القصصي» قدرة الطالب على التفاعل مع النص والانخراط في الأحداث والأماكن والأفعال والعواقب والشخصيات والجو العام والمشاعر والأفكار والاستمتاع باللغة ذاتها وتذوق الأدب، ويجعل كل قارئ يطبق النص على خبراته ومشاعره وتذوقه للغة.

كما يقيس اختبار القراءة قدرة الطالب على التفاعل مع نصوص معلوماتية لفهم العالم وما يدور فيه حالياً، أو ما حدث فيه سابقاً وتغطي محتويات علمية وتاريخية أو جغرافية واجتماعية وقد تتنوع النصوص من حيث تنظيم الحقائق زمنياً وتنظيم التعليمات أو الإجراءات على نحو متسلسل وعرض الحجج على نحو علمي.

3 عوامل

توفر الدراسة بيانات مهمة عن تجربة الطالب في المدرسة، وأثر ثلاثة عوامل على تعلمه ومهاراته في القراءة، العامل الأول هو استبيان مدير المدرسة الذي يتضمن معلومات عن المدرسة والطلبة والمنهاج وطرق التدريس، وتعزيز مهارة القراءة وتدريب المعلمين ومصادر التعلم والانضباط والسلوك في المدرسة.

أما العامل الثاني فهو معني بالطالب ويقيس آراء الطلبة عن المدرسة والفصل الدراسي ومواقفه تجاه القراءة والتعلم في المدرسة، وعلاقته بزملائه ومعلميه وما يمارسه خارج المدرسة من قراءة، فيما يغطي العامل الثالث وفق استبيان موجه لولي الأمر خبرات وتجارب العلم التي مر بها الطالب في مرحلة التعلم المبكر، والأنشطة والفعاليات التي يمارسها ولي الأمر في المنزل، ووجهات نظر الأهالي حول مختلف الجوانب المتعلقة بالمدارس.

مدارس دبي

■■ 94 % من طلبة المدارس الخاصة في دبي يتمتعون بكفاءة ذاتية رقمية عالية.

■■ 87 % من طلبة المدارس الخاصة واثقون بمهاراتهم في القراءة.

■■ الإناث يتفوقن على الذكور في مهارات القراءة بفارق 10 نقاط.

■■ يستخدم 90% من الطلبة في دبي الأجهزة الرقمية للبحث عن المعلومات.