تعاون بين "التربية" والمنتدى الاقتصادي العالمي لإعداد مليار شخص لسوق العمل بحلول 2030

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعزيز تعاونها مع المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف تنفيذ وتوسيع نطاق مبادرة "تقليص فجوة مهارات المستقبل" في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، لتواصل المبادرة تحقيق أهدافها الرامية إلى تمكين مليار شخص عبر توفير تعليم وفرص اقتصادية أفضل بحلول 2030. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة ضمن فعاليات "قمة النمو 2023"، التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في مقره بجنيف، بعنوان "وظائف وفرص للجميع"، يومي 2 و3 مايو الجاري.

وأكد وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، التزام الوزارة الثابت بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والشركاء وفي مقدمتهم المنتدى الاقتصادي العالمي في القضايا العلمية والبحثية والتطويرية، لتبادل الخبرات والمساهمة في تنمية المجتمع في المجالات الإنسانية والاجتماعية والثقافية والرياضية، والتوظيف، وتشجيع الإبداع والابتكار، وتعزيز الابتكار المجتمعي.

وأضاف: "نركز في وزارة التربية والتعليم على تسريع الجهود وتوجيهها لبناء المهارات وصقلها وتحسينها، عبر تطوير المنظومة التعليمية ومخرجات التعليم بشكل عام لمواكبة متطلبات المستقبل، إذ نحرص على توجيه العملية التعليمية ومخرجاتها لتواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي وقطاعات الأعمال، وإعداد الكوادر البشرية للريادة وبناء الاقتصادات الوطنية. وتبرز أهمية مبادرة ’تقليص فجوة مهارات المستقبل‘ في موائمتها للمهارات الإنسانية مع متطلبات المستقبل، ودعم تحقيق عالم أكثر عدلاً وشموليةً للأجيال القادمة. " ومن جانبه، أفاد مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، البروفيسور كلاوس شواب: "يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة حرجة، حيث أدت أحداث العام الماضي إلى زيادة توجهات عدم المساواة، وتحفيز الاستقطاب، وبروز أنماط جديدة في التجارة العالمية وسلاسل التوريد، وظهور تحديات وفرص متعددة في قطاع التكنولوجيا والأعمال.



وقد وصلت مبادرة ’ تقليص فجوة مهارات المستقبل‘ التي أطلقت في عام 2020 إلى أكثر من 350 مليون شخص حول العالم، وذلك عبر مبادرات شركائها وأعضائها الرامية على توفير تعليم أفضل وفرص لإعادة تشكيل المهارات. وسيتيح التعاون مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات توسيع نطاق المبادرة عالمياً لتصل خلال عامي 2023 - 2025 إلى أكثر من 600 مليون شخص." وضمن أوجه التعاون في هذه المبادرة، ستساهم دولة الإمارات في دعم مسارات المبادرة الثلاثة، بما ينسجم مع جهود الدولة في بناء المهارات وإعادة تشكيلها على مستوى العالم، مع إبراز ومواءمة التطور المحقق بين دولة الإمارات والعالم خلال عامي 2023 و2024.



ومن المقرر أن يتم استعراض التقدم المحرز خلال الاجتماعين السنويين للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024 ولعام 2025، حيث سيتم تطوير إطار قياس أداء لتحديد التأثير المسجل للمبادرات المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر.

وتشمل مبادرة "تقليص فجوة مهارات المستقبل" ثلاثة مسارات؛ يعمل الأول على تسريع بناء مستوى المهارات وإعادة تشكيلها وتحسينها مع تقديم مبادرات في التعليم المبتكر، وتدريب وتطوير الكفاءات من خلال تفعيل مسرعات المهارات الوطنية في الاقتصادات المتطورة والناشئة والنامية بحلول 2025، فضلاً عن إطلاق مسرعة للمهارات بتصميم خاص بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعمل السمار الثاني على تهيئة وإدارة التحول في مجال التعليم لرفع جهوزيته لتلبية احتياجات الاقتصادات والمجتمعات وأسواق العمل المستقبلية، وذلك من خلال مسار عمل التعليم 4.0 المرتبط بالدورة الصناعية الرابعة، حيث تحرص دولة الإمارات على ضمان تمثيل أصحاب العمل والمبتكرين ودراسة إنشاء مسرع للتعليم 4.0 بالانسجام مع الأولويات الاستراتيجية الوطنية.

ويركز المسار الثالث على الارتقاء بمستوى استقراء واستشراف متطلبات التعليم والمهارات، من خلال فهم توجهات قطاعات الأعمال في دولة الإمارات والعالم، في ضوء الذكاء الاصطناعي واستطلاع مستقبل المهارات والوظائف وإدارة التغيير التحولي بالشراكة مع رواد الأعمال.

وستتعاون وزارة التربية والتعليم مع المنتدى في تصميم المرحلة التالية من مبادرة "تقليص فجوة مهارات المستقبل"، والتي تشمل إشراك قطاع الأعمال والشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها في أنشطة المبادرة. ومن المقرر أن تعقد الجهات المعنية بمبادرة "تقليص فجوة مهارات المستقبل" اجتماعاً على هامش الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية في أكتوبر القادم لمناقشة أبرز تطورات المبادرة.