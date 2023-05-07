طلبة ينشئون محطة نفايات صديقة للبيئة تنتج الطاقة

تمكن ثلاثة طلبة مواطنين من إنجاز مجسم لمحطة نفايات صديقة للبيئة، تستطيع إنتاج الطاقة، بهدف الاستفادة من الطاقة المتجددة، وذلك بالاعتماد على عنصر الهيدروجين.

وقال مشرف المشروع ياسر محمد عبدالمطلب لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفريق الذي أنجز المجسم مكون من الطلبة أحمد الجاسمي وموزة المزروعي وريان المازمي من مركز ناشئة واسط بالشارقة».

وأضاف أن أعضاء الفريق أطلقوا عليه اسم «مشروع محطات النفايات صديقة للبيئة»، وشاركوا به في مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم أخيراً.

وشرح فكرة المشروع بأنها تقوم على توليد الطاقة عن طريق تحويل الطاقة الكيميائية للهيدروجين إلى طاقة ميكانيكية، إما عن طريق تفاعل الهيدروجين مع الأكسجين في الخلية الهيدروجينية أو عن طريق حرق الهيدروجين في محرك احتراق داخلي.

وذكر أنه يمكن الاعتماد على طاقة الهيدروجين كخيار تكنولوجي مناسب في سياق التنمية المستدامة، حيث يعد الهيدروجين المكون الكيميائي الأكثر وفرة في الكون، ومن ثم يمكن استبدال الوقود الحالي بالوقود البديل «الهيدروجين».

ولفت إلى أن أهمية المشروع الذي استغرق الفريق خمسة أشهر في إنجازه، تكمن في البيانات المجمعة، وإمكان تصميم موقع إلكتروني للمساعدة في تجميع المخلفات البلاستيكية من خلال حوافز تشجيعية للجمهور، وتسويق المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها.

ويهدف المشروع إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود في التنقلات الإضافية وغير المهمة، والاستفادة من الطاقة الشمسية في توفير الطاقة لتشغيل محطة النفايات.