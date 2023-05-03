8 إجراءات لتسجيل الطلبة أصحاب الهمم في المدارس الحكومية

حدد «دليل ولي الأمر لخدمة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2023-2024» ثمانية إجراءات لتسجيل الطلبة أصحاب الهمم من المواطنين وأبناء المواطنات.

وأوضحت المؤسسة أنه يتم احتساب سن قبول الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة حسب تواريخ ميلادهم لصفوف «الروضة الأولى» (مواليد الفترة من الأول من سبتمبر 2018 إلى 31 أغسطس 2019) و«الروضة الثانية» (مواليد الفترة من الأول من سبتمبر 2017 إلى 31 أغسطس 2018) و«الصف الأول - المستجدين» (مواليد الفترة من الأول من سبتمبر 2015 إلى 31 أغسطس 2017)، ويُقبل في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي من أكمل السادسة من عمره ولم يتجاوز الثامنة في 31 أغسطس المقبل.

وتضمنت الإجراءات التي ذكرها الدليل لتسجيل الطلبة أصحاب الهمم، تسجيل الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة التعليم الثانوي، حسب الفئات المعتمدة، وتتم عملية تسجيل مبدئي لحجز مقعد للطالب من أصحاب الهمم في المدرسة، ومن خلال الخدمة يمكن لولي أمر الطالب حجز موعد التشخيص المناسب.

وتكون الأولوية للطلبة أصحاب الهمم للالتحاق بأقرب روضة أو مدرسة لسكن الطالب، حسب التوزيع الجغرافي للمناطق السكنية المعتمدة، ويحدد ولي أمر الطالب ما

إذا كان ابنه بحاجة إلى حافلة متخصصة أو مرافق بالحافلة، إضافة إلى أنه يتم تطبيق اختبار المسح النمائي «نمو» على الطلبة الجدد المتقدمين برياض الأطفال من عمر (أربع إلى ست سنوات) بالروضة، وذلك من قبل فريق مقابلة الطفل، ويطبق ذلك في مدارس دبي والإمارات الشمالية.

وبيّن الدليل أنه يتم تشخيص الطالب من أصحاب الهمم المرشح للقيد في مراكز التعليم الدامج، من قبل فريق التعليم والتقييم والتشخيص، لتحديد احتياجاته والبرامج والبدائل التربوية المناسبة لقدراته، لدمجه في المدرسة، وفي حال كانت توصيات الفريق أن البديل التربوي المناسب للطالب في جهة متخصصة أخرى، يتم التنسيق مع هذه الجهة خلال 15 يوم عمل.

ويسجل الطلبة أصحاب الهمم، حسب الفئة العمرية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يتم عمل دراسة الحالة لها من قبل اختصاصي التعليم الدامج، سواء كانوا منتسبين لأي مدرسة أو مركز أو تسجيلاً جديداً، وتحديد المستوى الأمثل لمصلحة الطالب، إضافة إلى توفير الخدمات التي يحتاجها الطلبة أصحاب الهمم في المدارس الحكومية، حسب ما تم تحديده بتقرير الطالب من أصحاب الهمم.

وذكر الدليل ستة مستندات مطلوبة، إضافة إلى الأوراق الثبوتية المطلوبة من عموم الطلبة، لتسجيل الطلبة أصحاب الهمم في المدارس الحكومية، هي أولاً، تقرير طبي حسب الحالة من الجهات الصحية المعتمدة أو تقرير نفسي معتمد من اختصاصي مرخص ومعتمد من الجهات المعنية، وثانياً، تقرير طبي يصف حدة السمع والبصر حسب الحالات وشدتها، وثالثاً، تقرير مستوى الحالة من المدرسة أو المركز المتردد عليه الطالب، إذا كان الطالب ينتقل من مركز أو مدرسة خاصة.

ورابعاً، بطاقة أصحاب الهمم (الإعاقة البصرية - الإعاقة السمعية - اضطراب طيف التوحد - الإعاقة الجسدية - الإعاقة المتعددة - الإعاقة الذهنية)، والتي تستخرج من قبل ولي أمر الطالب بوزارة تنمية المجتمع، وخامساً، شهادات دراسية للمرحلة السابقة، وتكون معتمدة رسمياً ومصدقة (إن وجدت)، إضافة إلى الخطة التربوية الفردية للطالب بالمدرسة السابقة، وسادساً، ترفق الخطة الانتقالية مع المستندات إذا كان الطالب ينتقل من مراكز التدخل المبكر ومراكز أصحاب الهمم.

• تشخيص طلب أصحاب الهمم يتم من قبل فريق التعليم والتقييم والتشخيص لتحديد احتياجاته.