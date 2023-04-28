6 خطوات لاحتساب درجة الطالب في شهادة إتمام الثانوية

حدد دليل «سياسة تقييم أداء الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي 2023/2022»، الذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، ست خطوات لاحتساب درجة الطالب في شهادة إتمام الدراسة للمرحلة الثانوية (الصف الثاني عشر).

وأوضح الدليل أن درجة المادة في نهاية العام تحتسب من أوزان الفصول الدراسية الثلاثة للتقييم التكويني والختامي، ويكون مجموع درجات الطالب هو الدرجات التي حصل عليها من مواد المجموعة A، التي تظهر على صورة رقم وحرف في الشهادة، ويُستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع على عدد من مواد المجموعة A، وتخضع مواد المجموعة B لتقييمات مركزية موحدة، وهي تُقيّم بالحروف وليس لها درجة ولا تدخل ضمن المجموع، ويختلف سلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي ويظهر في أسفل الشهادة.

وذكر الدليل أوزان الفصول الدراسية الثلاثة لطلبة الحلقات كافة، فوزن الفصل الأول يمثل 30% لطلبة الحلقة الثالثة التي تضم الصفوف 9-12، في مواد المجموعة A (تضم الرياضيات، واللغة الإنجليزية، والعلوم، واللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية)، بواقع 10% للامتحان التكويني و20% للختامي، و35% للفصل الثاني (بدلاً من 40%)، بواقع 10% للتكويني، و25% للختامي، و35% للفصل الدراسي الثالث بواقع 10% للتكويني، و25% للختامي، بإجمالي 100% بواقع 30% للتكويني، و70% للختامي.

ويطبق الوزن نفسه على مواد المجموعة B (تضم الحوسبة، والتصميم الإبداعي والابتكار، والفنون، والتربية البدنية والصحية، وإدارة الأعمال واللغات)، على المتعلمين في هذه المرحلة، بواقع 30% للفصل الدراسي الأول و35% لكل من الفصلين الثاني والثالث، بواقع 70% للاختبارات الختامية و30% للتكوينية.

وحددت المؤسسة لطلبة الحلقة الثانية التي تضم الصفوف (من 5-8)، وزن 30% للفصل الدراسي الأول في مواد المجموعة A (تضم اللغتين العربية والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية)، بواقع 10% للتكويني و20% للختامي، و35% لكل من الفصلين الثاني والثالث بواقع 10% للتكويني و25% للختامي، بإجمالي 100% بواقع 30% للتكويني، و70% للختامي.

ويطبق الوزن نفسه على طلاب هذه المرحلة في مواد المجموعة B (تضم الحوسبة، والتصميم الإبداعي والابتكار والفنون، والتربية البدنية والصحية، واللغات)، بإجمالي 70% للاختبارات الختامية، و30% للتكوينية.

وبالنسبة لطلبة الحلقة الأولى، فإن وزن الفصل الأول 30% في مواد المجموعة A التي تضم الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم للصفين الأول والثاني، والمنهج المتكامل في اللغة العربية والثقافة والأخلاق للصفين الثالث والرابع، بواقع 20% للتكويني، و10% للختامي.

والثاني 35% بواقع 25% للتكويني و10% للختامي، والفصل الثالث تحدد له 35% على أن يكون نصيب التكويني 25% والختامي 10%، بإجمالي 70% للتكويني مقابل 30% للختامي، على أن يطبق الوزن ذاته على مواد المجموعة B، الحوسبة، والتصميم الإبداعي والابتكار والفنون، والتربية البدنية والصحية، واللغات.