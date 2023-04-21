«الإمارات للتعليم» تشترط «التفوق» لقبول الطلبة المقيمين بمدارسها

حدد دليل خدمة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024/2023، الذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، شرطاً لقبول تسجيل الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية، للعام الدراسي المقبل، هو التفوق، إذ حددت للطالب نسبة لا تقل عن 90% في مادتين أو أكثر من مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات. وألا تقل النسبة في المادة الثالثة عن 85%، أو ما يعادل النسبة في نظام وصف الدرجات (A-B)، لقبول الطلبة المقيمين في الصفوف من الثاني إلى الثاني عشر، مشيرة إلى أن رسوم الدراسة هي 6000 درهم للطالب.

وأفاد الدليل بأن فتح باب تقديم طلبات التسجيل في المدارس الحكومية للطلبة المقيمين، سينطلق خلال شهر مايو المقبل، وسيتم الاعتماد النهائي للأسماء مع نهاية العام الدراسي الجاري، وحصول الطالب على شهادة نهاية العام الدراسي.

وانتهت عملية التسجيل للطلبة المواطنين للعام الدراسي المقبل خلال مارس الماضي.

وأتاحت المؤسسة التسجيل للالتحاق بالمدارس الحكومية أمام الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في مرحلة رياض الأطفال الأولى والثانية والصف الأول.

كما أتاحته للفئات المحددة، وطلبة دول مجلس التعاون.

وبين الدليل أن المقبولين في مرحلة رياض الأطفال الأولى: من أكمل أربع سنوات، وفي رياض الأطفال الثانية خمس سنوات، وللصف الأول ست سنوات، ولم يتجاوز الثماني سنوات، على أن يتم الطالب العمر المطلوب في 31 أغسطس من العام نفسه الذي يقبل فيه.

وحددت المؤسسة شروطاً عدة لالتحاق الطلبة في مسار النخبة (من الصف الخامس إلى الصف الثامن)، منها أن يكون من مواطني الدولة، أو من أبناء المواطنات، وأن يتوافر مقعد دراسي في المرحلة الصفية.

ووضعت شرطاً لقبول الطلبة ضمن المسار، هو الحصول على معدل 90 في مادة الرياضيات، و90 في مادة اللغة الإنجليزية، و85 في مادة العلوم، لطلبة الصف الرابع، فيما يشترط لبقية الصفوف حصول الطلبة على معدل 80% في مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية.