مدارس خاصة تعتبر اليوم إجازة لعدم حضور الطلبة

أبلغت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية ذوي الطلبة اعتبار اليوم الأربعاء إجازة ضمن إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك للتخفيف على الطلبة الذين يحضرون بأعداد قليلة جداً لا يتجاوز عددهم في كل فصل دراسي من ثلاثة إلى أربعة طلاب، وللحد من الكلفة التشغيلية للحافلات التي تخرج لإحضار الطلبة وتعود خالية إلا من طالب أو طالبين، وعزت المدارس اعتبار اليوم الأربعاء إجازة لغياب الطلبة بشكل جماعي مع بداية الفصل الدراسي الثالث الجاري.

وأوضح مسؤولون في مدارس خاصة، أنه مع بداية الفصل الدراسي الثالث شهدت المدارس غياباً جماعياً للطلبة في الفصول الدراسية، على الرغم من خروج الحافلات المدرسية إلى جميع المناطق لإحضار الطلبة، حيث انتظر السائقون فترات طويلة أمام منازلهم وقاموا بالاتصال بذويهم من أجل إبلاغهم بالنزول، إلا أن البعض اعتذر والبعض الآخر لم يرد على الهاتف، وبقية الطلبة لم ينزلوا إلى الحافلات نهائياً، كما أن عدد الطلبة الحاضرين للفصول الدراسية لا يتجاوز من ثلاثة إلى أربعة طلاب، وبعض الفصول شهدت حضور طالب واحد وهؤلاء كانوا ممن حضروا بمركبات ذويهم الخاصة.

وأضافوا أنه كان من المقرر أن يستمر الدوام الفصل الدراسي الثالث من الاثنين وحتى الأربعاء قبل إجازة عيد الفطر، وأنه نظراً لاستمرار غياب الطلبة وللحد من الكلفة التشغيلية للحافلات المدرسية التي تخرج وتعود خالية من الطلاب فإنه تقرر اعتبار اليوم الأربعاء إجازة ضمن إجازة عيد الفطر المبارك، وتم إبلاغ ذوي الطلبة بذلك من خلال إرسال الخطة الأسبوعية الالكترونية.

وأشاروا إلى أن المدارس قامت خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين بإجراء فعاليات للطلبة الذين حضروا للفصول الدراسية من خلال الرسم والمسابقات ومراجعة دروس الفصل الدراسي الثاني، دون شرح أي دروس ومناهج دراسية جديدة من الفصل الدراسي الثالث، إذ لا يمكن للمعلمين شرح الحصص الدراسية والمناهج لثلاثة طلاب في الفصل الدراسي وحرمان بقية الطلبة المتغيبين من الحصص الدراسية.

ولفتوا إلى أن شرح الدروس ومناهج الفصل الدراسي الثالث لأي طالب وإن كان العدد قليلاً يعني إعادة شرح الحصص مرة أخرى مع عودة الدوام الدراسي بعد إجازة العيد.

وذكرت أن الغياب الجماعي للطلبة قبل إجازة عيد الفطر تسبب في تأخير دوام الفصل الدراسي الثالث أسبوعاً كاملاً، وإلزام المدارس بإعادة وضع الخطط الدراسية مرة أخرى.