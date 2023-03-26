18 مدرسة جديدة للأجيال في عامين

أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأن 18 مدرسة حكومية ستنضم إلى نموذج «مدارس الأجيال»، ليصبح العدد 28 مدرسة تنضوي تحت مظلة هذا النموذج حتى العام الدراسي 2024-2025، خلال ثلاث مراحل.

وتدخل ثماني مدارس في نموذج مدارس الأجيال، العام الدراسي المقبل، فيما تنضم إلى النموذج 10 مدارس أخرى في العام الدراسي التالي، وسبق أن دخلت 10 في العام الدراسي الجاري.

وتعد مدارس الأجيال نموذجاً جديداً للمدارس الحكومية في دولة الإمارات، حيث تضيف خيارات تعليمية متنوعة ومتقدمة للمنظومة التعليمية الوطنية، وتعكس رؤية قيادة الدولة لتطوير قطاع التعليم في الدولة. وتجمع مدارس الأجيال بين المنهاج الوطني المعتمد في اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية وبين المنهاج الأميركي في الحقول المعرفية الأخرى كالرياضيات والعلوم.

وبدأت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تطبيق نموذج مدارس الأجيال في 10 مدارس حكومية حلقة أولى مع بداية العام الدراسي 2022-2023، وتتولى ثلاث مؤسسات تعليمية ذات خبرة من القطاع الخاص تشغيلها، وهي «تعليم» و«بلووم» و«الدار للتعليم»، وذلك تحت إشراف ومتابعة من قبل المؤسسة.

وأتاحت المؤسسة الفرصة للطلبة للتسجيل في مدارس الأجيال، خلال الفترة من الأول من مارس وإلى 24 مارس (أول من أمس)، للطلبة المواطنين ومن في حكمهم وأبناء المواطنات للالتحاق بالمدارس المطبقة لنموذج مدارس الأجيال، سواء المسجلين مسبقاً في المدارس ورياض الأطفال الحكومية أو الخاصة، وحسب توافر المقاعد الدراسية، وطبقاً للشروط.

وأشارت المؤسسة، على موقعها الإلكتروني، إلى أن أولوية التسجيل وفق معايير محددة منها للطلبة الموجودين حالياً في المدارس المطبقة لنموذج مدارس الأجيال والراغبين في الانتقال، أو للطلبة ممن لديهم أخ أو أخت في المدرسة، أو وجود الطلبة ضمن النطاق الجغرافي للمدرسة.

وأوضحت المؤسسة أنه لن تتوافر الحافلات المدرسية لأي ملتحق لمدارس الأجيال في حال أن الطالب/الطالبة من خارج النطاق الجغرافي للمدرسة، ومن ثم يوفر ذوو الطلبة من خارج النطاق الجغرافي للمدرسة وسائل النقل الخاصة لأولادهم.