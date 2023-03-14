سارة الأميري: يوم الطفل الإماراتي تتويج لمسيرة ممتدة لتمكين أجيال الإمارات

أكدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، أن يوم الطفل الإماراتي مناسبة نحتفي من خلالها بمسيرة ممتدة في مجال رعاية الأطفال و تمكين أجيال الإمارات و تتويجاً لنهجها المستمر في دعم الأطفال والاستثمار بهم باعتبارهم الثروة الحقيقة.

وقالت؛ "نواصل جهودنا في قطاع التعليم لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لأجيال الإمارات، وذلك اتباعاً لنهج آبائنا المؤسسين والقيادة الرشيدة التي سخرت كافة الإمكانيات لمستقبلهم موضحةً أن دولة الإمارات راهنت منذ تأسيسها على الإنسان واستثمرت به باعتباره محوراً لتحقيق التنمية الشاملة والأساس الذي تنطلق منه لتحقيق إنجازاتها في مختلف الميادين".

وأضافت: "نحتفي بيوم الطفل الإماراتي لهذا العام تحت شعار "حق الطفل في بيئة آمنة ومستدامة"، وهو ما يدفعنا لمضاعفة جهودنا من أجل تحقيق المزيد من الريادة في مجال رعاية الطفولة و إعدادهم معرفياً ومهارياً ونفسياً وجسدياً ليواصلوا مسيرة تميز الإمارات.

وأشادت الأميري بهذه المناسبة بجهود و متابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" لما قدمته من دعم خلال السنوات الماضية والذي كان له بالغ الأثر في الارتقاء في مجال رعاية الطفولة و ترسيخ نموذج إماراتي عالمي في هذا المجال.