"هيئة المعرفة": 3% النسبة السنوية المعتمدة لتعديل رسوم المدارس الخاصة في دبي العام الدراسي القادم

اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي النسبة السنوية المقررة لتعديل الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة للعام الدراسي القادم 2023- 2024م بواقع 3%، وذلك بناءً على دراسة الوضعين الاقتصادي والأكاديمي في منظومة التعليم المدرسي الخاص في إمارة دبي، وبما يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، ويضمن مواصلة الارتقاء بجودة التعليم واستدامته في مختلف المناهج التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة في دبي.

ويتم تنظيم الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة بدبي استناداً إلى إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية في دبي، والذي يربط بين تقييم جودة التعليم في كل مدرسة خاصة وبين النسبة السنوية المقررة لتعديل الرسوم للعام الدراسي القادم 2023- 2024م.

وبحسب إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، يتم الاعتماد بشكل أساسي عند احتساب تعديلات الرسوم المدرسية على عامل جودة التعليم وفقاً لتقييم جهاز الرقابة المدرسية والنسبة المقررة لتعديل الرسوم المدرسية، بحيث يحق للمدرسة الخاصة التي حافظت على التقييم ذاته لآخر دورة كاملة من الرقابة المدرسية طلب تعديل رسومها بما يعادل النسبة المئوية المقررة، وفي حال سجلت المدرسة تراجعاً في تقييمها، فلا يحق لها طلب تعديل رسومها للعام الدراسي القادم، فيما يمكن للمدارس الخاصة التي تحقق تقدماً ملحوظاً في أدائها ضمن تقييمات الرقابة المدرسية التقدم بطلب تعديل رسومها وفقاً للفئات المندرجة بإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة، محمد أحمد درويش:" تستند المنهجية المتبعة بإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة بدبي إلى جودة التعليم، كأحد العناصر المحورية لاحتساب تعديلات الرسوم المدرسية، بما يلبي احتياجات أولياء الأمور من جهة، ويعزز من جودة الخيارات التعليمية المتنوعة المتوفرة أمامهم من جهة أخرى، فضلاً عن تعزيز التنافسية في قطاع التعليم الخاص من خلال تحفيز المدارس الخاصة على تحسين أدائها في تصنيفات جودة التعليم في الهيئة".

وأشار درويش إلى أن فرق العمل المختصة في الهيئة تعمل مع جميع الأطراف المعنية بكل شفافية لمساعدتهم على التخطيط المدروس للعام الدراسي الجديد بما يعزز من استدامة جودة التعليم في مدارسنا".

وسجَّلت المدارس الخاصة في دبي زيادة في معدلات التحاق طلبتها بنسبة 4.5% في المئة منذ نهاية العام الدراسي الماضي 2021- 2022م، كما شهدت دبي افتتاح حوالي 22 مدرسة خاصة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ تحتضن الإمارة 216 مدرسة خاصة بدبي تطبق 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً.