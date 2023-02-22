«التربية»: نحرص على إطلاق مبادرات لربط الطلبة بواقع سوق العمل

أكدت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، أن الوزارة حريصة على إطلاق مبادرات نوعية تستهدف الطلبة، لتحقيق رؤيتها الرامية إلى ربطهم بواقع سوق العمل، لتعزيز تنافسيتهم ومهاراتهم ومعارفهم، وتطورهم الوظيفي، مشيرة إلى أن الوزارة لا تستهدف التركيز على الجانب المعرفي فقط، بل المهاري أيضاً.

وأوضحت خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن إطلاق النسخة العاشرة من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2023، أن الرحلة المهنية والأكاديمية للطالب تتطلب وعياً وإدراكاً وإلماماً بمختلف تفاصيلها من قبل الطالب، مشيرة إلى أن المعرض الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان، برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، من المبادرات الرائدة، حيث يجمع تحت مظلته مختلف العناصر المعنية في هذه الرحلة، ليقدم للطالب قسطاً وافراً من المعلومات والخيارات والرؤى المستقبلية التي يحتاجها.

وكشف مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، عبدالله عبدالمحسن النعيمي، أن الجهات التعليمية المشاركة تحرص على توفير مجموعة واسعة من المنح والخصومات الدراسية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الفعاليات وورش العمل المتخصصة الموجهة للطلبة وأولياء الأمور، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والجامعات المشاركة.

وقال: «يسعى المعرض الذي تنطلق فعالياته 28 فبراير الجاري، ولمدة ثلاثة أيام، إلى جذب طلبة المدارس، خصوصاً طلبة الثاني عشر من جميع إمارات الدولة، للتعرف إلى المؤسسات التعليمية المشاركة»، مشيراً إلى أن عجمان تضم 77 مدرسة حكومية وخاصة، ومدرستين تطبيقية وفنية، ليصل العدد الإجمالي لطلبة مدارس التعليم الحكومي في عجمان إلى 18 ألفاً و698 طالباً وطالبة خلال العام الدراسي الماضي 2021 ـ 2022، كما وصل العدد الإجمالي لطلبة مدارس التعليم الخاص في عجمان إلى 49 ألفاً و802 طالب وطالبة، فيما وصل العدد الإجمالي لطلبة المدارس الفنية والتطبيقية في عجمان إلى 1205 طلاب وطالبات». وأكد أن المعرض يمثل إحدى أهم منصات تطوير التعليم العالي في الدولة والمنطقة ككل، لما يوفره من قناة للتواصل المباشر بين الجامعات مع الطلبة وأولياء الأمور والباحثين عن استكمال دراستهم العليا، وتزويدهم بأفضل وأكثر التخصصات طلباً وتوافقاً مع سوق العمل، إلى جانب تعريفهم بآليات ومتطلبات التقديم للدراسة الجامعية والدراسات العليا. وأفادت مدير إدارة التسويق والقبول في جامعة دبي، صالحة المهري، بأن المعرض يتيح فرص تواصل مباشر مع الطلبة وأولياء الأمور، وتوعيتهم بمتطلبات الالتحاق بالجامعة، إلى جانب استعراض التخصصات المتاحة.

وأوضحت أن الجامعة تضم ثلاث كليات، هي كلية دبي للأعمال، وكلية الهندسة وتقنية المعلومات، وكلية القانون التي تقدم منهاجها باللغة الإنجليزية، بالتعاون مع جامعة لندن، بحيث يحصل الطالب من خلالها على شهادتين من الجامعتين، ويكون مرخصاً له العمل كمحامٍ في الإمارات وإنجلترا. وأكد نائب رئيس جامعة المدينة ـ عجمان، الدكتور محمد عميرة، أن الجامعة حريصة على رعاية المعرض سنوياً، والمشاركة في فعالياته، نظراً لما يوفره من منصة مستدامة للتواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور، مشيراً إلى أن الجامعة تضم 1600 طالب، موزعين على 14 برنامجاً علمياً، وجميعها مرخصة من وزارة التربية والتعليم وهيئة الاعتماد الأكاديمي. وأوضح أن الجامعة تستهدف إضافة ثلاثة برامج رئيسة هذا العام، هي علم الاجتماع وعلم النفس والذكاء الاصطناعي، وسيكون باللغة الإنجليزية، وذلك تماشياً مع توجهات وحاجة سوق العمل في المرحلة المقبلة. من جانبه، قدم أخصائي أول استقطاب طلبة بجامعة الإمارات، سالم البلوشي، نبذة حول أهم البرامج والتخصصات، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية لمتطلبات سوق العمل في مختلف التخصصات، فضلاً عن تطوير ومراجعة سياسات القبول. وذكر أن الجامعة تضم تسع كليات و47 تخصصاً للبكالوريوس.

وقال نائب رئيس جامعة عجمان، الدكتور عبدالحق بشير النعيمي، إن جامعة عجمان تقدم منحاً بقيمة 35 مليون درهم سنوياً، إضافة إلى عدد من الخصومات، مشيراً إلى حرص الجامعة على مشاركة أولياء الأمور لاختيار التخصص المناسب لذويهم، لاسيما أن معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب يعد منصة يتعرف من خلالها ذوو الطلبة إلى البرامج التعليمية المختلفة. التعليم: «نستهدف ربط الطلبة بسوق العمل والتركيز على الجانب المهاري».

جهات تعليمية مشاركة في المعرض توفر منحاً وخصومات وورش عمل تخصصية للطلبة وأولياء الأمور.