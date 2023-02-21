تطبيق نموذج الاختبارات الورقية والإلكترونية في 5 مواد دراسية

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن تطبيقها نموذجاً للاختبارات الورقية والإلكترونية (متعدد الاختيار)، خلال الفصل الدراسي الحالي، لطلبة الصفوف 3-12 في جميع المسارات، في خمس مواد، هي: «اللغتان العربية والإنجليزية والرياضيات والفيزياء والعلوم»، بهدف تحسين جودة المخرجات التعليمية، وتعزيز مهارات الطلبة الإبداعية والأكاديمية.

وأكدت أنها ستجري امتحاناً تجريبياً للطلبة، لضمان جاهزيتهم لنموذج الاختبارات المزدوج الورقي والإلكتروني، ولتهيئة الميدان التربوي خلال الفترة من 27 فبراير إلى الثالث من مارس 2023، حسب برمجة زمنية خاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي اعتمدتها المؤسسة.

ووفقاً للبرمجة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، يتقدم الطلبة في 27 مارس للاختبار الكتابي لمادة اللغة الإنجليزية، أما 28 من الشهر ذاته فيُعقد الاختبار الكتابي لمادة اللغة العربية، و9 و10 مارس يخضع الطلبة لاختبارات المجموعة (B)، أما في 13 و14 مارس المقبل فتُعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي لمادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، ومن 17 إلى 24 مارس تُعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمواد المجموعة (A)، على أن تُعقد الاختبارات التعويضية من 27 إلى 31 مارس المقبل.

وأوضحت المؤسسة أن نموذج الاختبار المعتمد سيسهم في تطوير مهارات الطلبة في مجالات عدة، كالتحليل العلمي والتفكير النقدي والإبداعي، ودعم الطلبة، ومنحهم فرصاً إضافية لتحسين درجاتهم في الاختبار من خلال تحليل الإجابات التي سيقوم بها الطالب، وعدم اقتصار منح الدرجة على الإجابة النهائية فقط، إلى جانب المساهمة في قياس مهارات الطلبة، وتوفير بيانات دقيقة عن مستوياتهم، إضافة إلى إطلاق قدرات الطلبة في اللغات من خلال التعبير الكتابي. وأكدت المؤسسة أنه سيتم تطبيق الاختبار الورقي والإلكتروني على المواد المذكورة فقط، أما في ما يتعلق ببقية المواد فسيتم تطبيق الاختبارات الإلكترونية.

وبيّنت المؤسسة أنها عملت خلال الفترة الماضية على التنسيق مع ممثلي الميدان التربوي والمعلمين بخصوص تطبيق نموذج الاختبار الورقي والإلكتروني، ودراسة أثره الإيجابي على مسيرة الطلبة وتحصليهم المعرفي، إذ أكدوا على إيجابيات تفعيل القرار، ودوره الكبير في دعم الطلبة خلال مسيرتهم التربوية. امتحان تجريبي للطلبة لضمان جاهزيتهم لنموذج الاختبارات المزدوج «الورقي والإلكتروني». نموذج الاختبار المعتمد يدعم الطلبة ويمنحهم فرصاً إضافية لتحسين درجاتهم في الاختبار. À أرشيفية