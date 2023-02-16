الجامعة القاسمية تكرم شركائها الاستراتيجيين

كرمت الجامعة القاسمية ظهر الخميس، شركائها الاستراتيجيين، الذين كان لهم دور هام في إنجاح خططها السنوية.

قام جمال سالم الطريفي ​رئيس الجامعة القاسمية يصاحبه دكتور عواد الخلف مدير عام الجامعة، بتكريم الجهات وممثليها في حفل أقيم بمقرها الرئيسي تحت مسمى "الشركاء الاستراتيجيين"، تقديراً لجهود تلك المؤسسات كشركاء وبيان دورهم الفاعل في إنجاح برامج ومشاريع الجامعة المختلفة. واستلمت التكريم نيابة عن رئيس تحرير الإمارات اليوم الزميلة ناهد النقبي.

وقدم الحفل عرضاً وثائقياً خاصاً عن أهم إنجازات الجامعة التطويرية منذ افتتاحها الرسمي عام 2015.

وبهذه المناسبة أبدى مدير الجامعة القاسمية في كلمته الافتتاحية للحفل، اعتزازه بكافة الشراكات، التي تعزز من خلالها الجامعة، من دورها في إعداد الطلبة للمهن المختلفة وأدواتها المتطورة.