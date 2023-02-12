%77.7 من ذوي الطلبة في الشارقة يختارون المدرسة بناء على الرسوم

أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن 77.7% من ذوي الطلبة يعتبرون الرسوم الدراسية العامل الأهم عند اختيار مدارس أبنائهم. وقالت إنها أجرت أخيراً استبياناً، طلبت منهم فيه تقييم 38 معياراً لاختيار المدارس، ضمن ست فئات، باستخدام مقياس مكون من ست نقاط.

وأضافت أن 77.7% منهم وضعوا الرسوم في صدارة العوامل المؤثرة في هذا القرار.

وأفادت الهيئة بأن ما يقارب نصف طلبة المدارس الخاصة في الإمارة ملتحقون بمدارس تقلّ رسومها عن 10 آلاف درهم (46% من الطلبة)، تلتها مدارس تراوح رسومها بين 10 آلاف و19 ألفاً و900 درهم (30%)، ثم المدارس التي تراوح رسومها الدراسية بين 20 ألفاً و29 ألفاً و900 (13%).

وأوضحت الهيئة في تقرير لها عن التعليم الخاص - حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه - أن إمارة الشارقة تضم 127 مدرسة، يقصدها 185 ألف طالب.

وبحسب التقرير، يشكّل الطلاب ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات 1.6% من إجمالي عدد الملتحقين بمدارس الشارقة الخاصة. وذكر أن أكثر من ثلث الطلاب هم في مدارس المناهج الهندية، وتأتي المناهج البريطانية في المرتبة الثانية بنسبة 21% من إجمالي الملتحقين، أما المدارس الملحقة بمناهج وزارة التربية والتعليم ومدارس المناهج الأميركية فشكلت 18% لكل منهما.

وقال التقرير إن عدد المدارس الخاصة في الشارقة ارتفع من 94 مدرسة عام 2014 إلى 127 مدرسة هذا العام، وتتبع المدارس 10 مناهج مختلفة؛ تصدرتها مناهج وزارة التربية والتعليم بـ31 مدرسة، ثم المنهاجان البريطاني والأميركي بـ28 مدرسة، يليهما الهندي بـ24 مدرسة، ثم مناهج أخرى تقدمها 16 مدرسة.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالرسوم الدراسية، فإن معدّل الإشغال مقابل الطاقة الاستيعابية للفئة التي تقل عن 10 آلاف درهم يبلغ 89%، تليها فئة 30-39.9 ألف درهم بنسبة 85%، ثم فئة 10-19.9 ألفاً بنسبة بلغت 84%.

وأضاف التقرير أن «التقديرات تشير إلى أن عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس في الإمارات العربية المتحدة سيزداد من 1.3 مليون في عام 2021، إلى 1.5 مليون عام 2028، وفقاً للتوقعات السكانية».