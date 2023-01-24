جامعة الإمارات تحصل على 24 براءة اختراع

كشفت جامعة الإمارات العربية المتحدة، عن حصولها على 24 براءة اختراع جديدة وإصدار 2324 منشوراً بحثياً في عام 2022، بما في ذلك 1013 منشوراً بحثياً متعلقاً بأهداف التنمية المستدامة، في إطار سعيها إلى رسم واقع معرفي جديد يرسخ مكانتها محلياً وعالمياً، تسهم الجامعة بشكل فعال في التقدم العلمي الذي يخدم الإنسانية بشكل عام والبيئة المحلية بشكل خاص.

وأكد النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة الدكتور أحمد مراد أن الجامعة تعمل على تعزيز ارتباطها وتفاعلها مع المجتمع وتكريس خبراتها الأكاديمية العالمية في إيجاد الحلول الملائمة للمشكلات التي تواجه مختلف قطاعات المجتمع، وتكثيف الجهود لإعداد جيل جديد من الباحثين والمفكرين.

وقال إنه يتم تقييم نتائج الأبحاث الإجمالية من خلال عدد منشورات موقع (SCOPUS) في فترة زمنية محددة، واستنادًاً إلى السجلات المستخرجة في الرابع من يناير 2023 من الموقع فقد أصدرت الجامعة 2324 منشوراً بحثياً في عام 2022، بما في ذلك 1013 منشوراً بحثياً متعلقاً بأهداف التنمية المستدامة. فيما بلغ عدد الاستشهادات من منشورات 2022، ما يزيد على 4628 استشهاداً، فيما حصلت حتى الآن على 227 براءة اختراع، وفي عام 2022، تم تسجيل 28 براءة اختراع جديدة ومنح 24 براءة اختراع.