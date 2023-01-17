فتح باب التسجيل في بعثات أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي فتح باب تقديم الطلبات للانضمام إلى برنامج بعثات أبوظبي، البرنامج السنوي الذي يمنح الطلبة الإماراتيين المتفوقين فرصة مواصلة رحلتهم التعليمية في أفضل 150 جامعة عالمية.

ويستمر تقديم الطلبات حتى 31 مارس المقبل، ويستهدف الطلبة الإماراتيين المتميزين في الصف 12/ السنة 13، وطلبة الجامعات بسن 24 عاماً وما دون، حيث يمنحهم فرصة تحقيق طموحاتهم التعليمية، والإسهام في دفع عجلة التنمية المتواصلة في القطاعات الأكثر أهمية بعد تخرجهم.

وكشفت الدائرة عن إضافة 30 مجالاً تخصصياً جديداً للطلبة الذين يستوفون معايير البرنامج، حيث يمكن للطلبة الاختيار من بين 82 مجالاً من تخصصات النخبة والتخصصات الإبداعية.

وتشمل قائمة المجالات الجديدة الطب، وريادة الأعمال، والابتكار، وهندسة المناظر الطبيعية، وتصميم تجارب المستخدمين، وتصميم المواقع الإلكترونية، وتصميم الأزياء، والموسيقى وفنون الأداء، وإنتاج الألعاب الإلكترونية، وفنون الطهي، والصحافة وغيرها.

وقالت مدير تنفيذي في دائرة التعليم والمعرفة، الدكتورة بشاير المطروشي: «نستقبل طلبات التقديم من المفكرين المبدعين وأصحاب الإنجازات المتميزين والطلبة الواعدين والمستكشفين الدؤوبين، ونسعى إلى دعمهم لتحقيق أهدافهم».

وأضافت المطروشي: «هدفنا هو بناء كوادر إماراتية قادرة على قيادة التنمية المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية، حيث يؤكد إدراج التخصصات الإبداعية الجديدة، ضمن البرنامج مدى التزامنا مواصلة دعم القطاعات ذات الأولوية الوطنية».

ويحظى الطلبة الذين يدرسون تخصصات تنسجم مع متطلبات رأس المال البشري في القطاعات الأكثر أهمية وطنياً، بفرص التدريب الداخلي التي يوفرها أكثر من 100 شريك متخصص في القطاع. ويساعد الاستشاريون المهنيون في البرنامج الخريجين على الحصول على الوظائف بعد التخرج.

كما يحظى الطلبة المقبولون إلى جانب المنح الدراسية الممولة بالكامل بفرصة الاستفادة من الدعم الاستشاري الأكاديمي والتطوير الوظيفي طويل الأمد. ويتولى مرشدون متخصصون دعم الطلبة خلال دراستهم، فيما يقوم استشاريون متخصصون بمتابعة الطلبة وتقييم أدائهم في خمسة جوانب رئيسة، هي العافية الاجتماعية والتوجيه الأكاديمي والإرشاد الوظيفي والخدمات الموجهة للخريجين وفرص العمل طوال مسيرتهم التعليمية.

ويستفيد المتقدمون الناجحون من بدل مصروفات الكتب والتأمين الصحي وتكاليف السفر، إلى جانب راتب شهري يتضمن بدل السكن ومكافأة للمتفوقين منهم.

ويستقبل البرنامج الطلبات لتخصصات النخبة من الطلبة الإماراتيين ممن يحققون معدل 90% فما فوق في الفصل الأول، بعد الحصول على معدل نهائي يعادل 85% فما فوق في الصف 11/ السنة 12.

أما بالنسبة للطلبة الراغبين في التقدّم للتخصصات الإبداعية، فيجب أن يحققوا معدل 85% في الفصل الأول من الصف 12/ السنة 13، وأن يقدموا محفظة أعمال إبداعية، مع خطابي توصية لاستيفاء معايير الأهلية.

ويتعين على جميع الطلبة المتقدمين، الحصول على معدل 6 في اختبار الآيلتس، أو 60 في اختبار التوفل كحد أدنى، وتقديم عرض غير مشروط للقبول من القائمة المعتمدة لدى دائرة التعليم والمعرفة لأفضل 150 جامعة على مستوى.

ويمكن للطلبة بسن 24 عاماً وما دون، والذين يدرسون أحد التخصصات المعتمدة في واحدة من الجامعات المدرجة على القائمة المعتمدة لدى دائرة التعليم والمعرفة لأفضل 150 جامعة على مستوى العالم، التقديم للانضمام إلى البرنامج، شرط حصولهم على معدل تراكمي لا يقل عن 3 أو ما يعادله، وإتمام ما لا يقل عن 30 ساعة دراسية معتمدة في إحدى الجامعات عند تقديم الطلب، وتحقيق درجة 6 في اختبار الآيلتس، أو أعلى من 60 في اختبار التوفل.