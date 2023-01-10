جامعة الشارقة تدشن أول فرع لرابطة خريجيها خارج الدولة

أعلنت جامعة الشارقة عن تدشين أول فرع لرابطة خريجيها خارج الإمارات، في دولة الكويت الشقيقة.

أعلن ذلك خلال حفل ملتقى اليوبيل الفضي للخريجين الذي أقيم في الكويت ، و حضره سفير الدولة لدى الكويت الدكتور مطر النيادي، ونائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع الدكتور صلاح طاهر الحاج.

وخلال كلمته الافتتاحية، أشاد الدكتور صلاح طاهر الحاج ، بالطلبة الكويتيين في جامعة الشارقة واصفا إياهم بالنموذج المشرف في الأخلاق والالتزام، وثمن دور الخريجين من الكوادر والكفاءات في بناء وتنمية أوطانهم، ووصفهم بأنهم سفراء الجامعة في مختلف دول العالم، وأكد دعم الجامعة المستمر للخرجين من خلال رابطة الخريجين، ومساعدتهم في الحصول على الوظائف التي تتوافق مع تخصصاتهم ومتطلبات سوق العمل وتعريف القطاعين العام والخاص بالكفاءات من الخريجين بمختلف التخصصات، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تطلقها الجامعة، وفتح المجال وتشجيعهم للالتحاق بالدراسات العليا والاستفادة من مرافق الجامعة المختلفة.

وخلال الملتقى رحبت رئيسة اللجنة التنفيذية لرابطة الخريجين الدكتورة هنادي السويدي، بالحضور، موضحة أن جامعة الشارقة تطرح العديد من البرامج المعتمدة محليا ودوليا.. كما استعرضت الدكتورة أمل آل علي، مديرة مكتب رابطة الخريجين في الجامعة، من خلال عرض تقديمي خطة وأهداف الرابطة، ثم تحدثت عن دور الجامعة كواحدة من أفضل الوجهات التعليمية للطلبة الكويتيين.. واختتم الحفل باختيار أعضاء اللجنة التنفيذية لرابطة الخريجين فرع دولة الكويت، وتكريم الرعاة والداعمين للملتقى.