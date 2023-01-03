55 يوماً مدة التمدرس في الفصل الدراسي الثاني

أفاد مديرو مدارس حكومية وخاصة أن نسبة حضور الطلبة في أول أيام الفصل الدراسي، الذي يبلغ عدد أيام التمدرس فيه 55 يوماً، راوح بين 75 و90%، مشيرين إلى بدء عملية تسليم الكتب الدراسية مع بداية اليوم الدراسي الأول، فضلاً عن أن الكتب المتوافرة إلكترونياً على منصة «ديوان». وشددوا على ضرورة التزام الطلبة الزي المدرسي حتى لا يتم تطبيق لائحة إدارة السلوك الطلابي على مخالفي ذلك.

وتابعت فرق ميدانية من المؤسسة سير العملية التعليمية في الميدان المدرسي (بالمدارس الحكومية)، وانتظام الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية، واستئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني، والتأكد من توفير الاحتياجات المدرسية كافة.

من جهة أخرى، عمّمت المدارس الحكومية على ذوي طلبتها، رابطاً إلكترونياً لدفع الرسوم الدراسية، على أن يتم توقف استعمال التحويل البنكي لحساب المؤسسة، ووزعت الجداول الزمنية للحصص المدرسية على الطلبة وذويهم.

وقدمت مدارس حكومية عدداً من النصائح الصحية لذوي الطلبة لاتباعها في الفصل الدراسي الثاني، حفاظاً على صحتهم، ودعماً لتحصيلهم التعليمي بشكل جيد، وأبرز هذه النصائح هو الالتزام بالفطور الصحي بشكل يومي، والقيام بأوجه النشاط اليومي بكفاءة وفعالية، والحفاظ على وضعية الجلوس الصحية، وممارسة النشاط البدني اليومي لتقوية العضلات وتحسين صحة الجسد، إضافة إلى شرب الماء بكميات كبيرة، والمحافظة على ساعات النوم، كونها تساعد على زيادة التحصيل العلمي، وتقلل من الاضطرابات الهضمية والغذائية المرتبطة بقلة النوم، والإقلال من نسبة الغياب، فضلاً عن ارتداء الحذاء المناسب، وتجنب الأحذية ذات الكعب العالي، والتي ترهق القدمين، ومراعاة اتباع الجدول المدرسي لتخفيف وزن الحقيبة المدرسية.

وبدأت المدارس منذ الصباح الباكر، أمس، بتوزيع الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، والتي تمّ تسلّمها مغلّفةً بأكياس بلاستيكية. وكانت «توزيع» الشركة المعنية بطباعة الكتب وتوزيعها، قد خاطبت المدارس في وقت سابق محددة مواعيد توصيل الكتب، لتكون جاهزة مع اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني. وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم قد طلبت من الإدارات المدرسية مراجعة أعداد الطلبة والشعب الدراسية للتمكّن من طباعة الكتب بأعداد لا تزيد ولا تنقص عن المطلوب في كل مدرسة حكومية، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة كتب الاحتياط التي تتم طباعتها لتغطية هامش التغير الذي قد يحدث في المدارس نتيجة نقل الطلبة.

وأظهرت البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثاني (التقويم الدراسي)، أن عدد أيام التمدرس في الفصل نفسه 55 يوماً، تبدأ في الثاني من يناير، وتنتهي يوم الجمعة الموافق 24 من مارس المقبل، بما فيها الفترة الزمنية لامتحان الفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ في 20 من مارس المقبل، حتى 24 من الشهر نفسه، وتسبقها امتحانات المواد العملية للمجموعة B، من 13 حتى 17 من مارس المقبل. وتبدأ إجازة الربيع للطلبة في 25 من الشهر نفسه.

• مدارس حكومية عمّمت على ذوي طلبتها رابطاً إلكترونياً لدفع الرسوم الدراسية بدلاً من التحويلات البنكية.

تغيب طلبة

عزا مديرو مدارس تغيب بعض الطلبة عن الحضور إلى المدارس، أمس، إلى سفر بعضهم خارج الدولة، مؤكدين أنهم تواصلوا مع ذوي الطلبة المتغيبين للاطمئنان عليهم، ومطالبتهم بالانتظام في الدراسة حتى لا يفوتهم أي درس.