3 طالبات يصممن «ماوس» حاسوب يعمل بحركة اللسان

صممت ثلاث طالبات مواطنات من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في أم القيوين، جهاز فأرة حاسوب (ماوس)، يعمل بحركة اللسان، مخصص للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم.

وقال مشرف المشروع، المهندس مصطفى عبدالفتاح، لـ«الإمارات اليوم» إن «فريق المشروع، المكون من ثلاث طالبات هن ندى جابر، وشوق الملا، وميرا حسن، شارك في مسابقة الإمارات للعالم الشاب، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم في إكسبو 2020 دبي».

وأضاف أن المشروع بشكل عام، عبارة عن «ماوس» يعمل باللسان، ومخصص لمبتوري الأطراف، وهم الأشخاص الذين يعانون إصابة خطيرة في النخاع الشوكي، ولديهم قدرة محدودة على التحكم الحركي في أطرافهم أو فقدوا أطرافهم في حادث أو غيره.

وتابع عبدالفتاح أن التصميم النهائي للجهاز، يتضمن مثبتاً بلاستيكياً يلائم أسنان المستخدم العلوية ويحتوي على العديد من المكونات الإلكترونية التي يمكن التحكم فيها باستخدام الأسنان وعضلات الفك.

وذكر أن الجهاز متصل بقاعدة تضم المتحكم الدقيق الذي يتحكم في حركة الجهاز، وتعمل القاعدة محطة إرساء دون استخدام اليدين.

وشرح عبدالفتاح طريقة عمل الجهاز، حيث يمكن للمستخدم رفع لسانه برفق على عصا التحكم المتجهة لأسفل، ويدفع في الاتجاه المطلوب للتحكم في فأرة الكمبيوتر.

ويتحرك المؤشر إلى أعلى، عمودياً، عندما يدفع المستخدم لسانه إلى الخارج، ثم يتجه المؤشر إلى أسفل عندما يسحب الشخص لسانه للخلف باتجاه الحلق.

وأضاف: «يتحكم المستخدم في المؤشر بواسطة حركات اليسار واليمين، ويمكنه أن يعض على جانب واحد من الفم لتنشيط مفاتيح الأزرار اليمنى أو اليسرى».