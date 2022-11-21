مدارس خاصة: امتحانات نهاية الفصل الأول ورقية

قررت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية، مع نهاية الفصل الدراسي الأول، إجراء الاختبارات ورقياً.

وأكدت منع إحضار الطلبة الأجهزة الإلكترونية والذكية من «هواتف محمولة» و«تابلت» و«لاب توب» وسماعات «بلوتوث» في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، مشددة على ضرورة التزام الطلبة بإحضار أقلامهم معهم، وعدم استلافها من زملائهم.

وشمل قرار إجراء الامتحانات ورقياً المراحل الدراسية كافة، عازية قرارها إلى مكافحة الغش.

وقالت مدارس خاصة إن القرار يمثل استجابة عملية لرغبة ذوي الطلبة في إعادة الامتحانات الورقية لتطوير مهارات أبنائهم في الكتابة، ورصد مستوياتهم.

وأوضحت أنها أبلغت ذوي الطلبة برسائل نصية بأنه يمنع على الطلبة إحضار أي أجهزة إلكترونية أو ذكية في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، لأن الامتحانات ستكون ورقية، بناءً على المقترحات والآراء التي تلقتها منهم خلال الاجتماعات التي عقدتها معهم بداية الشهر الجاري.

وأكدت تغيير سياسة الامتحانات الإلكترونية، التي كانت تعمل بها منذ بداية جائحة كورونا، وكانت تعتمد نظام الاختيارات دون كتابة الطالب أي إجابة، الأمر الذي كان يتيح للطالب معرفة درجته فور الضغط على كلمة «انتهاء» عبر النظام الإلكتروني.

ولفتت إلى أن إعادة الامتحانات الورقية ستحدد مستوى الطلبة في الكتابة وتطوير مهاراتهم في التفكير.

وذكرت أن فترة الامتحانات ستبقى كما كانت في الامتحانات الإلكترونية، ومدتها ساعتان، وتبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وتستمر حتى العاشرة والنصف.

وتابعت أنه سيتم توزيع أوراق الامتحانات فور بداية الامتحانات وسيتم سحبها من الطلبة بعد انتهاء الوقت المحدد.

وأكدت احتساب خط الطلبة في كتابة الامتحانات ضمن الدرجات، وأن أي سؤال غير واضح الإجابة سيعتبر خاطئاً، وأن على الطلبة كتابة الإجابات بشكل واضح حتى يتمكن المعلمون من قراءتها جيداً.

وتابعت أنه «لن يسمح لأي طالب بأخذ أي أقلام أو مستلزمات من زملائه، ويجب على الطلبة إحضار أقلام إضافية معهم لتفادي أي معوقات خلال أداء الامتحانات».

وأوضحت أن على الطلبة الحضور قبل الموعد بنصف ساعة، وأن أي تأخير في الحضور يكون على حساب الطالب، وعلى حساب زمن الامتحان، ولن يمدد زمن الامتحان لأي طالب يتأخر عن الموعد دون عذر مقبول.