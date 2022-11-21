«التربية» تدرب المعلمين على اختبارات الترخيص المهني

كشفت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي الحاصلين على رخصة المعلمين «ترخيص مهني» في الميدان التربوي، بلغ 33 ألفاً و800 معلم ومعلمة في المدارس الحكومية والخاصة في مختلف التخصصات، مشيرة إلى أنها وقعت اتفاقيات شراكة مع عدد من الدول، لمعادلة واعتماد رخصة المعلم الإماراتية في بلدان مختلفة.

وأكدت في تصريحات لوسائل الإعلام، أنه يمكن لأي معلم في الدولة حاصل على الهوية الإماراتية، أن يتقدّم لاختبار رخصة المعلم، وإن كان لا يملك وظيفة في أي مدرسة حكومية أو خاصة، مشيرة إلى إضافة خيار الانضمام إلى «علّم من أجل الإمارات» على الموقع الالكتروني للوزارة (خاص بالترخيص المهني)، لتمكين المعلمين غير العاملين في المدارس من استكمال طلباتهم في التقدّم للاختبار والحصول على الرخصة.

وأفادت الوزارة بأنها تعكف على إعداد برنامج تعليمي متكامل خاص بتدريب المعلمين على أسئلة اختبارات الترخيص المهني بمختلف فئاتهم، سواء الخاصة بالمعلمين أو الإداريين أو القيادات المدرسية.

وأوضحت أن كلية الإمارات للتطوير التربوي تعد الجهة الوحيدة المرخّصة من الوزارة حالياً لتقديم دورات تدريبية معتمدة للمعلمين والكوادر الأخرى التي تحتاج إلى التدريب قبل الانخراط في اختبارات الرخصة.

كما أكدت أن تعدد المناهج في الدولة يعدّ التحدي الحقيقي، إذ يتطلب ذلك إعداد مواد اختبارية في جميع المواد ولكل المناهج في الدولة، مشيرة إلى أنها مازالت تعمل على إعداد تلك المواد الاختبارية.

ووفرت الوزارة ممثلة في إدارة ترخيص المهن التعليمية أخيراً، نماذج تدريبية لاختبارات رخصة المعلم، للمرة الأولى منذ العمل بنظام الرخص المهنية في الميدان التربوي.

وأوضحت أن النماذج التدريبية تُمكن معلمي الحلقتين الثانية والثالثة، ومعلمي اللغة العربية في الحلقتين، ومعلمي الأحياء، والكيمياء والفيزياء في الحلقة الثالثة، من التعامل مع الاختبار المهني.

وأكدت استحداث الاختبارات التدريبية وتوفيرها على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وقالت إن الاختبارات المتوافرة حالياً تستهدف معلمي الإنجليزية والرياضيات والعلوم والحاسوب والتكنولوجيا والتصميم (المنهج الوزاري)، واللغة العربية لغير المتحدثين بها، والدراسات الاجتماعية، وإدارة الأعمال، والتربية البدنية والصحية والتربية الإسلامية، ومعلمي احتياجات خاصة، والطفولة المبكرة.

وتركز الوزارة جهودها للانتهاء من إعداد الاختبارات للقيادات المدرسية التي تضم: مدير نطاق، مساعد مدير نطاق، مدير المدرسة، ونائبه، ونائب مدير الشؤون الأكاديمية، ونائب مدير شؤون الطلاب، فضلاً عن فئات المهن التعليمية التي تضم أمين المختبرات، وأخصائي احتياجات خاصة، والإداريين.

ومن المقرر أن يخضع لجلسة الاختبار المهني في 22 يناير 2023 القيادات المدرسية ومعلمو واختصاصيو التربية الخاصة، ومعلمو الحلقات في العلوم والتكنولوجيا، وإدارة الأعمال، واللغة العربية لغير الناطقين بها، والطفولة المبكرة.

وتستهدف جلسة 15 فبراير المقبل معلمي الحلقتين الثانية والثالثة للغتين العربية والإنجليزية، والرياضيات والعلوم.

ومنعت الوزارة المتقدمين لاختبارات الرخصة من مناقشة محتوى الاختبار مع آخرين في مركز الاختبار، أو التواصل حول عناصره أو الإجابات الخاصة به، وحظرت نسخ مواده بأي شكل، أو مشاركتها مع الآخرين.

«يمكن لأي معلم حاصل على الهوية الإماراتية التقدم لاختبار رخصة المعلم وإن كان لا يملك وظيفة في أي مدرسة حكومية أو خاصة».

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ألف معلم حصلوا على الترخيص في المدارس الحكومية والخاصة.