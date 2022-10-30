العَلم فخر

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العَلم في الثالث من نوفمبر كل عام، وهو مناسبة وطنية تلتف حولها القلوب والأفئدة عرفاناً وامتناناً برمزية العلم، فالعلم الذي يرفرف في سماء الاتحاد يحمل أسمى معاني العزة والفخر بما تحقق من منجزات حضارية ومكتسبات وطنية منذ انطلاق مسيرة الاتحاد على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين الذين اجتمعت قلوبهم على الوحدة والاتحاد، وانطلقت بفضل الله تعالى وبعزيمتهم وإرادتهم مسيرة دولة الاتحاد، دولة النماء والازدهار، دولة بناء الإنسان والاستثمار في رأس المال البشري.

هذه المسيرة التي نحتفي اليوم بمنجزاتها الخلاقة ورؤيتها الاستشرافية الناصعة، وريادتها وتميزها على الصعيدين الإقليمي والدولي، نحتفي اليوم ونفخر ونعتز بهذه المنجزات التي تتواصل وتستمر بكفاءة وجاهزية عالية لتلبية أجندة مئوية الإمارات 2071 للـ50 المقبلة، 50 من العزة والكرامة والريادة، هذا هو النهج الذي نحيا به في دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة اختارت لنفسها درب الريادة والابتكار والتميز على الصعد كافة وفي جميع المجالات التي تنهض بالإنسان، وتوفر له بيئة معززة على العيش الكريم وجودة الحياة.

في يوم العلم نرفع أسمى آيات الولاء والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ولشعب الإمارات الوفي، مجددين العهد على فداء العلم، ورفع هذه الراية خفاقة في جبين الأمم، والذود عنها دعماً للمكتسبات الوطنية التي ننعم بها في وطننا الغالي.

واجبنا بوصفنا تربويين وأولياء أمور أن نغرس هذه القيم في نفوس النشء من الأجيال المقبلة، واجبنا أن تعرف الأجيال المقبلة التضحيات التي بذلها أبناء وبنات الوطن في سبيل رفعة العلم وإعلاء هذه الراية، واجبنا أن نلتف جميعاً تحت راية العلم، وأن نجسد بالعمل والعطاء والمسؤولية الوطنية شعار القيادة الرشيدة «البيت متوحد» هذا الشعار الذي يحمل الدلالات الوطنية العميقة التي تجعلنا جميعاً على هدف واحد تحت راية واحدة ننظر بأمل لمستقبل مشرق لوطننا الغالي في جميع مجالات التنمية والبناء والازدهار، حفظ الله قيادتنا الرشيدة، وشعبنا الأبي، ورايتنا الخفاقة.

يوم العَلم مناسبة وطنية تلتف حولها القلوب والأفئدة عرفاناً وامتناناً برمزية العَلم.

أمين عام جائزة خليفة التربوية