«التربية» تعتمد نماذج تدريبية لـ «العربية» في «إنجاز» لطلبة الـ 12

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، نماذج تدريبية لمادة اللغة العربية في اختبار الإمارات القياسي «إنجاز» الخاص بطلبة الصف الـ12، متضمنة شرحاً عن الاختبار ومضمونه ومجالات التقييم فيه، والموضوعات المخصصة له، وكيفية توزيع الدرجات وفق كل فئة.

وأوضحت الوزارة أن اختبار اللغة العربية اختبار إلكتروني معياري، يقيس مدى امتلاك الطلبة مهارات فهم المقروء، والكتابة باللغة العربية عند إكمالهم مرحلة التعليم العام، وقبل التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي، أي طلبة صف الـ12 أو ما يعادل ذلك في المناهج الأجنبية.

وأوضحت الوزارة أنه تمّ بناء الاختبار بالاعتماد على المعايير الوطنية لتعليم اللغة العربية في الدولة وتقييمها، ويتكوّن الاختبار من ثلاثة أقسام رئيسة، الأول يتضمن قراءة نصوص طويلة معلوماتية أو سردية، أو غير خطية مثل الرسوم البيانية والسيرة الذاتية والأحوال الجوية، وكذلك مجموعة من النصوص القصيرة التي تتناول موضوعات ثقافية، علمية، اجتماعية، واقتصادية، وعلى الطالب بعد قراءة النصوص الإجابة عن مجموعات الأسئلة من نوع الاختبار من متعدد، وهي تقيس مؤشرات أداء الطلبة وفق معايير تقييم مهارة القراءة.

والقسم الثاني هو بنية اللغة والمفردات ويشمل مجموعة أسئلة تقيس مهارات الطلبة في النحو والصرف والإملاء، وكذلك مدى معرفتهم بالمفردات الشائع استخدامها في مرحلتهم العمرية، وقد تمّ التأكد من ملاءمة هذه المفردات للثقافة المحلية، وفائدتها للمحتوى الأكاديمي. أما القسم الثالث والأخير، فهو الكتابة التي تتضمن مهمة كتابية واحدة لنص إقناعي في أحد الموضوعات التي تحتمل وجهتي نظر متباينتين، وهو يشكّل 30% من الدرجة الكلية للاختبار.

وحددت الوزارة الوقت المخصص للاختبار بـ120 دقيقة، منها 35 دقيقة لكل من القسمين الأول والثاني، و50 دقيقة للقسم الثالث، ليبلغ عدد الأسئلة الإجمالية 90 سؤالاً.

وتركز مجالات تقييم الطلبة في اختبار اللغة العربية في «إمسات» على قياس 13 مهارة مختلفة مثل فهم النصوص، واستيعابها والقدرة على استرجاعها، وتحليل الأفكار وبناء الاستدلالات، وتكامل الأفكار ودمج المعلومات، والتقييم ونقد المحتوى. وكذلك التركيز والتنظيم وترابط الأفكار وتوظيف قواعد اللغة، وتوظيف تقنيات السرد والحوار، واستخدام الشواهد والأدلّة في كتابة النصوص المعلوماتية. ومن المهارات التي يرصدها الاختبار أيضاً توظيف قواعد النحو والصرف والإملاء، واكتساب المفردات واستخدامها.