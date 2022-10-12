«طرق دبي» تنفّذ خطة للحد من الازدحام المروري حول المدارس

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن عزمها تنفيذ خطة طويلة الأمد لإجراء تحسينات مرورية سريعة أمام المدارس التي تشهد ازدحاماً مرورياً في الشوارع المحيطة بها.

جاء ذلك في رد الهيئة على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول أهم الحلول التي يمكن أن تقوم بها الهيئة لحل مشكلات الازدحام التي تشهدها المناطق المحيطة بالمدارس بشكل يومي، لاسيما في ساعات الصباح عند بدء الدوام المدرسي، وأوقات انصراف الطلاب ظهراً عبر الحافلات والمركبات الخاصة.

ولم تفصح الهيئة عن تفاصيل الخطة أو عدد تلك المناطق، مؤكدة أنها تستند إلى عدد من المحاور في التعامل مع مشكلة الازدحام في المدارس، تتضمن أربعة محاور، تشمل التحسينات المرورية، وسياسات النقل المدرسي، والضبطية المرورية، والتوعية المرورية.

وأوضحت الهيئة أن محور التحسينات المرورية يختص بمراقبة الحركة المرورية أمام المدارس، وإجراء دراسات مرورية لإيجاد حلول موضعية لتحسين الحركة المرورية بشكل يومي، لافتة إلى أن النتائج التي توصلت إليها عبر الرصد والمراقبة خلال الفترة الأخيرة، دفعت الهيئة إلى اتخاذ قرار بتنفيذ خطة لإجراء تحسينات مرورية سريعة، تأتي بفوائد طويلة الأمد، وذلك في مناطق المدارس التي تسجل النسبة الأعلى من الازدحام المروري.

ولفتت إلى أن محور سياسات النقل المدرسي يركز على إجراء المراجعات الدورية على السياسات والآليات المتبعة في توفير النقل المدرسي، بغرض تذليل الصعوبات، ومواجهة التحديات المرتبطة بها، بهدف تشجيع استخدام الحافلات كخيار أول بدلاً من المركبات الخاصة.

وتابعت أن المحور الثالث يتعلق بالضبطية المرورية، التي تطبق بالتعاون والعمل المشترك مع شرطة دبي وإدارات المدارس لتسهيل الحركة المرورية وتنظيمها أمام المدارس، وتكثيف الرقابة والضبطية المرورية التي ترصد التجاوزات وتفرض المخالفات على مرتكبي الممارسات الخاطئة.

وأفادت الهيئة بأن محور التوعية المرورية يسهم في تقليل الممارسات الخاطئة المتسببة في زيادة الازدحام أمام المدارس، مشيرة إلى تنفيذها حملات لتوعية ذوي الطلبة، بالإرشادات المرورية، وتجنب السلوكيات الخاطئة، مثل الوقوف على الأرصفة والطرق لتحميل وتنزيل الطلبة.

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام الآباء والأمهات بأنظمة السير والمرور وقواعد السلامة المرورية عند توصيل الأبناء إلى المدارس أو اصطحابهم منها، لأن ارتكاب السلوكيات المرورية الخاطئة يؤثر بشكل عام في الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق. التحلي بالهدوء دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ذوي الطلبة والسائقين إلى التحلي بالهدوء والصبر في أوقات الذروة عند توصيل الطلاب أو اصطحابهم إلى المنازل، وتهدئة السرعة في مناطق المدارس، والانتباه لأخطاء الآخرين، وترك مسافة أمان كافية، واحترام جميع مستخدمي الطريق. «طرق دبي» طالبت الآباء والأمهات بالالتزام بأنظمة السير والمرور عند توصيل الأبناء إلى المدارس. إجراء تحسينات مرورية سريعة في مناطق المدارس.. ومراجعة دورية للآليات المتبعة في توفير النقل المدرسي.