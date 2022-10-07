«نقل عجمان» تتفقد آلية فحص الحافلات المدرسية

نفّذت هيئة النقل في عجمان، حملة لتفقد آلية فحص الحافلات المدرسية في مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات، للتأكد من سلامة الحافلات المدرسية، حرصاً على سلامة الطلبة، ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية لتحقيق نقل آمن مستدام ومتطور.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق الحافلات المدرسية في عجمان اشتراطات المواصفات القياسية الإماراتية، شرطاً لتجديد ملكية الحافلة أو التصريح بالنقل المدرسي، لضمان رحلة آمنة لطلاب المدارس أثناء وجودهم في الحافلات المدرسية.

وأفاد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتصاريح، سامي علي الجلاف، بأن هذه الآلية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، وتمكّن المفتش من التأكد من وجود تصريح ساري المدة للحافلة المدرسية، وتستند مهام المفتش على التأكد من وجود مشرفة في الحافلة أثناء نقل الطلبة، وتشغيل الذراع الإلكترونية، والتأكد من تزويد الحافلة بالكاميرات ومدى فعاليتها داخل وخارج الحافلة بالإضافة إلى أهمية وجود حقيبة الإسعافات الأولية وغيرها من المواصفات الأساسية.

وأضاف أن هذه الآلية أسهمت بأتمتة المخالفات الخاصة بالنقل المدرسي في الإمارة، حيث تشمل المخالفات؛ قيادة الحافلة المدرسية من قبل سائق غير مُصرَّح له، وتشغيل أي مركبة في نشاط النقل المدرسي بدون تصريح، وعدم تشغيل ذراع الوقوف الإلكترونية للحافلة المدرسية أثناء توقفها لصعود أو نزول الطلبة، ومخالفة الحافلة المدرسية في حال عدم وجود أي شرط من شروط المواصفات الداخلية أو الخارجية للحافلة المعتمدة من قبل هيئة النقل.

وذكر أن النظام يطبق على تصاريح الحافلات المدرسية العاملة في إمارة عجمان كافة، وذلك لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان في منظومة النقل المدرسي ويأتي ذلك ضمن توجهات الهيئة بتطبيق التقنيات الحديثة في مجال النقل المدرسي للحفاظ على سلامة الطلاب وارتباطاً برؤية إمارة عجمان لجعل الإمارة أفضل مكان للعيش.