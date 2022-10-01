جامعة خورفكان توفر 28 وظيفة للمواطنين

أعلنت جامعة خورفكان عن توافر 28 وظيفة شاغرة للباحثين عن العمل من المواطنين في مجالات مختلفة وتخصصات إدارية، وأكاديمية، ودعم أكاديمي، وذلك وفقاً للمعايير المطلوبة في تفاصيل كل وظيفة.

وتمثلت الوظائف المعروضة في ضابط مختبر فيزياء، وضابط مختبر الكيمياء، وضابط مختبر علم الأحياء، وضابط شؤون المجتمع، ومصمم غرافيك، ومسؤول وسائط متعددة، وضابط استراتيجية، وطبيب خاص لشؤون الطلبة، ورئيس قسم العيادة لشؤون الطلبة، وضابط شؤون أصحاب الهمم، وممرض شؤون طلبة.

وشملت الوظائف: مرشداً نفسياً، وضابط مختبر حاسوب، وضابط عقود، ومساعداً إدارياً، وضابط تحليل البيانات، وموظف خدمات، وضابط توظيف، وضابط نظم المعلومات، ومدير إدارة المشتريات، وضابط الأصول الثابتة، ومدير إدارة المرافق والتخطيط، وفرد أمن، وضابط الصحة والسلامة، ومدير إدارة المكتبات، وضابط شبكات تكنولوجيا المعلومات، ومصوراً فوتوغرافياً، ومحرراً، وضابط دعم الموظفين ومدير الإدارة المالية.

وتهدف جامعة خورفكان إلى استقطاب أعداد كبيرة من الطلبة من مدينة خورفكان والمناطق الأخرى لتخفيف الضغط على جامعة الشارقة، ما يسهم في توفير العديد من الوظائف الأكاديمية والإدارية، بالإضافة لتلبية احتياجات سوق العمل ورفدها بالخريجين في تخصصات عدة.

وتدرس الجامعة حالياً في أربع كليات متمثلة في كلية علوم وتقنية المعلومات، والآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والشريعة والقانون، وكلية البحار والأحياء المائية، بمختلف مقومات البنية التحتية والتقنية والكادر الأكاديمي، ما يمكنها من استيعاب أعداد كبيرة من الطلبة الذي وصل عددهم في الوقت الراهن إلى نحو 1400 طالب وطالبة، وتمتلك الجامعة بنية تحتية مهيأة، ولديها 60 قاعة دراسية.