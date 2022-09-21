المدرسة الرقمية تطلق الأكاديمية العالمية للمعلمين

أطلقت المدرسة الرقمية إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، «الأكاديمية العالمية للمعلمين الرقميين»، بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، في مبادرة هادفة للاستفادة من أدوات التعاون عالية الجودة والمعتمدة للمعلمين في جميع أنحاء العالم. وستعمل الأكاديمية على تعزيز قدراتهم من خلال توفير برامج تطوير المعلمين الرقميين بعدة لغات، في العديد من مسارات التطوير لأدوار المعلمين مثل الإدارة والتيسير والتدريس والدعم.