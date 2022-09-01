"التربية": تدريس التربية الإسلامية في المدارس الخاصة في الدولة إلزامي

أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، إلزامية جميع المدارس الخاصة في الدولة ‏بتطبيق المناهج التعليمية لمادة التربية الإسلامية ‏المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم وتدريسها من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر ولم يطرأ أي تغيير على هذه السياسة، وذلك في المدارس التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم والمنهاج الأمريكي.

وذكرت الوزارة، أن المدارس ‏التي تدرس ‏المنهاج البريطاني، والذي يبلغ عدد سنوات الدراسة فيها 13 سنة، والتي يبدأ الطالب بدراسة الصف الأول فيها قبل نظيره في المنهجين الإماراتي أو الأمريكي بعام، يتم تدريس منهاج التربية الإسلامية الخاص بالصف الأول في المنهاج الإماراتي لطلاب الصف الثاني في المنهج البريطاني؛ لأنهم يكونون بنفس السن الذي يمكنهم من استيعاب المنهاج.

وشددت الوزارة على تدريس جميع الطلاب مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية لمدة 12 عاماً دراسياً سواء كانوا ضمن المنهج البريطاني أو الأمريكي أو الإماراتي.