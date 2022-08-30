7 مدارس خاصة جديدة تنضم إلى المنظومة التعليمية في الشارقة

نفذت هيئة الشارقة للتعليم الخاص اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية لعدد من المدارس الخاصة، بهدف الوقوف على جاهزيتها واستعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022- 2032، وتعزيز استمرارية البناء على المكتسبات التي تحققت خلال الأعوام الماضية.

ضم الوفد الزائر الذي ترأسه مدير الهيئة علي الحوسني كلاً من مدير إدارة التحسين المستمر في الهيئة زياد شتات، والمستشار التربوي عبد الله المرزوقي، ومدير إدارة التراخيص وعبد السلام زينل، وكان في استقبالهم مديرو المدارس وأعضاء من الهيئات التدريسية والإدارية.

وتأتي الزيارة في وقت انضمت فيه 7 مدارس خاصة جديدة للمنظومة التعليمية في إمارة الشارقة خلال العام الدراسي الحالي، وبطاقات استيعابية متفاوتة وتنوع في المناهج التربوية، مما يشكّل إضافة أخرى للميدان التعليمي ستسهم في تعزيز مخرجاته المعرفية، حيث يعكس التوجه اللافت للمدارس الخاصة نحو الإمارة مكانتها كبيئة محفزة قادرة على استقطاب الاستثمارات التعليمية لتنويع الفرص التعليمية، وتحقيق أهداف استدامة التعليم من خلال تحقيق مخرجات أكاديمية متميزة.

كما تأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من الجولات التفقدية الاستطلاعية للمدارس الخاصة، بهدف الوقوف على انتظام العملية التعليمية بداية العام الدراسي الجديد والوقوف على سير العمل ومتابعة كافة الأمور الفنية والإدارية حيث اطلع على انتظام الدراسة النشاطات والمبادرات التعليمية.

وتفقد الوفد مختلف المرافق والغُرف الصفية والمختبرات والمقاصف ومساحات اللعب الخارجية في جميع المدارس المستهدفة واطلع على مستوى جاهزيتها، وأطلع المدراء في نهاية كل زيارة على ملاحظاته وناقش وإياهم المخططات المستقبلية لضمان سلامة الطلبة وتوفير تجربة تعليمية متكاملة لهم ضمن بيئة مدرسية محفزة.

وأكد علي الحوسني على دور المؤسسات التعليمية في تطوير قطاع التعليم بالإمارة، انطلاقاً من توجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقة، ورؤيته الثاقبة بإعطاء التعليم أهمية قصوى.

وأشاد الحوسني بمستوى الجاهزية والاستعدادات في مرافق المدارس التي من شأنها توفير بيئة مدرسية جاذبة يمكن للطلبة فيها تحقيق مستويات متميزة في الأداء التعليمي والأنشطة الطلابية، مثمناً الجهود التي تبذلها إدارات المدارس الخاصة، والعاملون فيها وحسن الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد والتزام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح الحوسني أن الزيارة تأتي في سياق الاطلاع والاطمئنان على انتظام الدراسة والترحيب بالهيئة الإدارية والتعليمية والطلاب مع بداية العام والعمل على دعم المدارس لغايات تطوير القطاع، مؤكداً أهمية دور مديري ومديرات المدارس في قيادة العملية التعليمية في المدارس، والإشراف على الخطة العامة لها، وكذلك أهمية التواصل بين الأسرة والمدرسة، متمنياً التوفيق والنجاح للطلاب والطالبات.

وأشاد مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالجهود المبذولة في الميدان، واطلع على المبادرات النوعية والمميزة التي تعمل عليها المدارس بداية العام الدراسي، كما اطّلع على البرامج والخطط التربوية التعليمية والأنشطة التفاعلية التي تضعها المدارس ضمن أجندتها السنوية للأعوام الدراسية.

بدورهم أشاد مديرو المدارس بالزيارة التفقدية، باعتبارها إحدى الأدوات التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية من خلال التواصل المباشر مع الميدان التربوي، مؤكدين أنها تؤكد مدى الاهتمام بالحقل التعليمي والتربوي لدى الهيئة وفرقها العاملة في الميادين كافة.

وأجمعت إدارات المدارس وطواقمها التعليمية أن الإعداد المتكامل للكوادر المدرسية، والجاهزية الشاملة للمرافق والمنشآت التابعة لها جاءت عقب دراسة مستفيضة وواسعة لاحتياجات الطلبة وأولياء الأمور، بغرض إنجاح العام الدراسي الحالي وتحقيق إنجازات ومخرجات أكاديمية لافتة تكرّس مكانة إمارة الشارقة التعليمية وتعزز من تنافسيتها على المستويين المحلي والعالمي.