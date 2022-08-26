بدء فحص «PCR» للطلبة والكوادر التعليمية في 226 مركزاً استعداداً للعام الجديد

بدأت مراكز عملية فحص «كوفيد 19» مجاناً لطلبة المدارس الحكومية، من الساعة الثامنة صباح أمس، وتستمر حتى 28 من الشهر الجاري، وتعد مسحة «PCR» السلبية شرطاً لدخول المدارس أول أيام العام الدراسي الجديد الذي سينطلق يوم الإثنين المقبل.

وأفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأن توقيت الفحص في المراكز البالغ عددها 226 مركزاً في المدارس الحكومية على مستوى الدولة، يبدأ من الثامنة صباحاً وحتى 10 مساءً، تسهيلاً على الطلبة وأولياء أمورهم، وضماناً لانسيابية عملية الفحص، وعدم تكدس الزائرين للمراكز.

وفي ردها على سؤال لـ«الإمارات اليوم» على هامش المؤتمر الصحافي للإعلان عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، أخيراً، قالت المديرة التنفيذية للفرع المدرسي (أبوظبي)، لبنى الشامسي: «إن البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الأكاديمي (2023/2022)، اشترط فحص (PCR) للطلبة من سن 12 عاماً فما فوق، وكذلك الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس، إضافة إلى مزودي الخدمات»، مشددة على ألا تزيد نتيجة الفحص السلبية على 96 ساعة من بدء أول يوم دراسي، دون الحاجة إلى إجراء فحص دوري، حيث تم اعتماد استراتيجية ظهور الأعراض فقط لإجراء الفحص.

وأفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأنه تقرر إلزامية عودة الطلبة لنظام التعليم الصفي الحضوري للعام الدراسي الجديد، ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 29 من أغسطس الجاري، جاء استناداً إلى التوصيات المعلن عنها من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الصحية في الدولة.

وذكرت المؤسسة في تعميم أصدرته أخيراً، الاشتراطات والإجراءات والتدابير الاحترازية الواجبة لدخول المدارس ودورية فحص «PCR»، ومراكز الفحص.

وتتضمن الإجراءات فحص مسحة أنف «PCR» للطلبة من سن 12 عاماً فما فوق، وكذلك الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس، إضافة إلى مزودي الخدمات، مشددة على ألا تزيد نتيجة الفحص السلبية على 96 ساعة من بدء أول يوم دراسي، ولا حاجة بعد ذلك إلى إجراء الفحص الدوري، مع إلغاء مسافة التباعد الآمن في المدارس والحافلات المدرسية، وإلغاء الفحص الحراري للطلبة والكادر المدرسي، والإبقاء على إلزامية لبس الكمامة داخل الأماكن المغلقة، وتطبيق نظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن لأولياء أمور الطلبة والزوار لدخول المدارس.

وأوضح التعميم أنه سيتم توفير فحوص مسحة الأنف للطلبة والعاملين في المدارس في مراكز مخصصة في كل منطقة، ويمكن للطلبة التوجه لأي مركز فحص معتمد لإجراء الفحص مجاناً.

وألزمت المؤسسة المدارس بتوعية أولياء أمور الطلبة بصلاحية النتيجة السلبية لفحص مسحة الأنف «PCR» لفترة 96 ساعة (أربعة أيام تسبق الدوام المدرسي)، حيث بدأت الفحوص أمس، لضمان استيفاء مدة صلاحية المسحة.

البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية اشترط فحص (PCR) للطلبة من سن 12 عاماً فما فوق.